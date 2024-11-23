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برنامج أصوات من فلسطين.. صرخة تضامن عبر فيلم جنين جنين

11/23/2024 3:54:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‎رشا كناكرية






في اليوم الثالث من مهرجان أجيال السينمائي 2024، يواصل المهرجان التزامه بإيصال أصوات المعاناة والحقيقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من خلال برنامج "أصوات من فلسطين"، الذي يعرض في الحي الثقافي كتارا.
يسلط البرنامج الضوء على صمود وعزيمة الشعب الفلسطيني عبر مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة التي تعكس واقعه وتاريخه النضالي.
على خشبة مسرح الدراما في كتارا، عرض الفيلم الوثائقي "جنين جنين"، حيث يعود المخرج الفلسطيني محمد بكري إلى مخيم جنين للاجئين بعد 20 عامًا من تقديم فيلمه الوثائقي "جنين، جنين"، الذي منع من العرض في السابق.
يتأمل بكري خلال عودته حجم الدمار الذي خلفه الغزو العسكري الإسرائيلي في العام الماضي، حيث يمزج الفيلم بين شهادات الناجين من العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات الإسرائيلية، وبين ما يحدث حول الآثار المستمرة للغزو الذي وقع العام 2002، ما يخلق صورة متكاملة عن معاناة مخيم جنين وتاريخ صموده.
انهمرت الدموع مع كل حكاية جديدة يرويها سكان المخيم، الذين تشكلت حياتهم تحت وطأة سنوات الاحتلال. كان شعور العجز هو الأكثر إيلامًا، حتى وإن حاولوا التعبير عنه بضحكات تخفي الألم. ومع ذلك، ظل التمسك بالبقاء في المخيم خيارا لا بديل عنه بالنسبة إليهم، يعكس إرادة صمودهم رغم كل المعاناة.
ورصد بكري في فيلمه الجديد المعاناة المستمرة لسكان المخيم وهم يشهدون الدمار والفقدان، ويكتسبون رغبة أكبر في المقاومة.
ومن شهادات أهالي مخيم جنين تعرف جمهور مهرجان أجيال على حجم التعب الجسدي والنفسي الذي يمر به الكبار والصغار في المخيم، فأصوات الآليات أعادت المشهد لسكان المخيم لـ20 سنة مضت وكأن المشهد يعيد نفسه، ولكن بطريقة أصعب في هذه المرة.
ولعل شهادات الأمهات كانت الأقسى في فيلم البكري، إذ تحدثنا عن معاناة الأطفال مع الاجتياح والخوف الذي يسكن أجسادهم الصغيرة، وعجز الأمهات في إبقاء أطفالنا مع فكرة أن تخسر كل ما بنيته في لحظة.
"ما في حركة من جنين إلا للداخل"، بهذه الكلمات أكد سكان مخيم جنين تمسكهم بالمخيم وعدم خضوعهم أو خوفهم من العدو الإسرائيلي، فهم شعب يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا..، والحرية هي هدفهم الذي لن يتخلوا عنه.
وقدم الفيلم نظرة صادقة وواقعية شديدة التأثير عن الصراع الدائر والمستمر بين إسرائيل وفلسطين، وعلى مدار 60 دقيقة صدح الفيلم بأصوات الشعب الفلسطيني الذي اختار أن يصدح بصوته طالما يعيش حتى ينال حريته.
و"أصوات من فلسطين"، برنامج خاص يتضامن به مهرجان أجيال السينمائي مع القضية الفلسطينية، مسلطا الضوء على حكاياتها والأصوات السينمائية الفلسطينية، ويضم البرنامج أعمالا سينمائية مؤثرة لصناع أفلام فلسطينيين استطاعوا بكل شجاعة توثيق الواقع اليومي لشعبهم، ومدى عزيمتهم ومقاومتهم والأمل الذي لم يغادرهم يوما.
وبرنامج "أصوات من فلسطين"، هو دليل واضح على الروح التي لا تنكسر للشعب الفلسطيني، إذ يقدم حكايات ووجهات نظر في غاية الأهمية، كان يمكن لها أن تظل مختفية ما لم تطرح على شاشة السينما.
ومن خلال هذه الأفلام يتمكن الجمهور من التعرف عن قرب إلى الهوية الفلسطينية التي تمثل صوتا يدعو إلى العدالة، التعاطف، والإدراك والتقدير وسط المعاناة والشدائد التي يقاسيها الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا البرنامج في ضوء التزام مهرجان أجيال بتوفير مساحة للتفاهم والقيم الإنسانية المشتركة، عبر حكايات يمكنها أن تتجاوز الحدود الجغرافية، وتشجع على التضامن، وتلهم الجمهور وتوحده أينما كان.
ويشمل برنامج العام الحالي، أفلاما متنوعة وملهمة تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتجمع الأفراد من مختلف الثقافات لمشاهدة العديد من القصص الملهمة والمحفزة على التفكير.
ويعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلما من 42 بلدا، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع.
كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضا شاملة، ومعرضاً للأفلام، إضافة إلى "جيك-إند"، الذي يعد أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر.

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