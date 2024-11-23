المخرج عيسى الجراح: المسرح التربوي يصنع أجيالا واثقة ومبدعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
"يسجل المسرح التربوي أهمية كبيرة في تقديم عروض تحمل قيما اجتماعية أخلاقية وجمالية، قادرة على تشكيل جيل منتم لوطنه"، وفق المخرج والمؤلف والممثل المسرحي عيسى الجراح.
ويهدف المسرح التربوي إلى تطوير المواهب الطلابية في مجال المسرح، وتسليط الضوء على القدرات الإبداعية الكامنة لدى الطلاب، لإيجاد جيل مبدع.
وفي لقاء خاص، يشير الجراح إلى وجود ترابط وثيق بين المسرح والعملية التعليمية، إذ "ثمة اتصال عميق بينهما، حيث تتشابه وسائلهما في إيصال المعلومة ومعالجة القضايا؛ فكما يعتمد الممثل على الحوار، يعتمد المعلم والطالب أيضا على التخاطب لنقل المعرفة".
يؤكد الجراح، الحاصل على درجة البكالوريوس في المسرح من جامعة اليرموك، أن علاقته بالمسرح هي علاقة شغف بدأت منذ الطفولة واستمرت في التطور على مر السنين. هذا الشغف، الذي طوره بالقراءة والبحث، أتاح له الاطلاع على ثقافات متعددة تتعلق بأنواع المسرح كافة، وخصوصا المسرحين المدرسي والجامعي.
ويشير الجراح إلى أن المسرحين المدرسي والجامعي يلعبان دورا محوريا في غرس قيم العمل الجماعي لدى الطلاب، بالإضافة إلى أهميتهما في تنمية قدراتهم تربويا وثقافيا وفكريا وإنسانيا واجتماعيا.
يقول الجراح، وهو عضو فرقة طقوس المسرحية التي تعنى بتقديم أعمال إبداعية، إن المخرج يعد العنصر الأساسي في تحويل العرض المسرحي من نص مكتوب إلى واقع حي. يتم ذلك من خلال تعاونه مع طاقم العمل المسرحي، وتحويل الأحداث إلى لوحات مرئية عبر اختيار الممثلين المناسبين لتجسيد تلك الشخصيات.
يتولى المخرج مسؤولية اختيار طاقم العمل والممثلين بعناية، حيث يقوم باختيار الفريق الفني والممثلين المشاركين في العمل، وقد يجري تجارب أداء لاختيار الأنسب للأدوار المطلوبة. كما يحرص على متابعة الجوانب الفنية اللازمة لتجهيز العمل بشكل كامل، ليقدم للجمهور بأفضل صورة ممكنة.
وحول الصفات التي يجب أن يتحلى بها المخرج، أكد الجراح، مؤسس ومدير مهرجان المسرح الكوميدي، أن الإبداع والقدرة على ابتكار أفكار فنية جديدة وملهمة هما أساس النجاح. كما أشار إلى أهمية الحزم والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية لضمان نجاح العمل المسرحي.
وأوضح الجراح أن الخيال الواسع صفة ضرورية للمخرج، حيث يمكنه من تحويل الأفكار إلى واقع مرئي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلك المخرج مهارات تنظيمية عالية تمكنه من إدارة الفريق، تنظيم المهام وتوزيع الأدوار بشكل فعال. كما شدد على أهمية التحلي بالصبر للتعامل مع ضغوط العمل، التحديات والظروف الطارئة التي قد تطرأ خلال سير العمل.
المسرح التربوي يلعب دورا مهما في تنمية الثقة بالنفس لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على التعبير عن أفكارهم وتجسيدها. كما يكسبهم مهارات خاصة بفن الإلقاء والخطابة والتحدث أمام الجمهور بجرأة ووضوح، ويغرس فيهم روح الشجاعة الأدبية، إلى جانب تعزيز قيم المشاركة والتعاون، إذ يعد المسرح فنا جماعيا تتجلى فيه روح التعاون بشكل أساسي.
ويسهم المسرح التربوي أيضا في جعل العملية التعليمية أكثر متعة وفاعلية، حيث يزيد من حماس الطلاب لتلقي الدروس المنهجية، ويرفع من مستوى ذائقتهم الفنية والجمالية.
وفي حديثه لـ"الغد"، يؤكد الجراح أن الفنون تعد قوة ناعمة تسهم في التأثير بالمجتمع من خلال تعديل السلوك وغرس القيم، حيث تعكس المرايا الفنية صورة المجتمع، ما يتيح مشاهدتها والتأثر بها. وأشار إلى أن الجميع بحاجة ماسة لممارسة الفنون، خصوصا الفنون المسرحية، لما لها من أثر تثقيفي وإرشادي وتوعوي ينعكس إيجابا على الأفراد والمجتمع.
يعد المسرح التربوي أسلوبا تعليميا يهدف إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم الذاتية التي قد تبقى غير مكتشفة من دون العمل مع الجهات التربوية والتعليمية. يتم ذلك من خلال التعاون مع المتخصصين في مجال المسرح لاكتشاف وتنمية تلك المواهب، خاصة في إطار المسرح المدرسي الذي يعد حلقة أساسية في تكوين شخصية الطالب ونضوجه، وفق ما أشار إليه الجراح.
ويضيف الجراح، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين، أن التجريب في الأعمال المسرحية يعد وسيلة لتجاوز التكرار والجمود في الصياغة المسرحية. وأوضح أن التجريب يهدف إلى تقديم أسلوب جديد في المحتوى المسرحي، سواء من حيث الإخراج، النص الدرامي، الإضاءة، أو الديكور، مما يسهم في تجاوز الشكل التقليدي للعروض المسرحية، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق رؤية إبداعية وفنية مغايرة عن الأساليب التقليدية.
يعد الجراح مديرا ومؤسسا لمهرجان مسرحة المناهج في مديرية تربية لواء ماركا لمدة ثماني دورات متتالية، ونموذجا مميزا للفنان الذي نجح في دمج الفن بالتربية. أسهم في توسيع آفاق المسرح التربوي في المنطقة، حيث تميزت مسيرته التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاما بالتنوع بين التمثيل، الإخراج، التأليف والتحكيم.
برز الجراح كأحد الرواد في مجال المسرح التربوي والمحترف، وله إسهامات بارزة في تطوير المسرح في الأردن والوطن العربي. اشتهر بكتابة وإخراج مسرحيات تحمل رسائل تعليمية وتوعوية عميقة، من أبرزها: "سلمى والواوي"، "سنبلة نعنعون"، "كارمن"، "سيدة الحاسوب"، "أردننا بيتنا" و"الحلم". كما أسهم بفاعلية في تطوير المسرح المنهجي، المسرح التوعوي ومسرح الدمى.
إلى جانب إبداعاته المسرحية، ألف الجراح كتبا تتناول تقنيات المسرح التربوي وأهميته في التعليم، وقدم ورشا تدريبية متخصصة في المسرح التربوي ومسرح الدمى، موجهة للمعلمين والمختصين، مما ساعد في تعزيز استخدام المسرح كوسيلة تعليمية فعالة.
وحول مسرح الدمى أو "مسرح العرائس"، يؤكد الجراح أهمية هذا النوع من الفن المسرحي الذي يعتمد على استخدام الدمى لعرض مسرحيات، بهدف الترفيه أو نقل معلومة أو فكرة إلى الأطفال. وأوضح أن تطبيق هذا الأسلوب يتم من خلال قيام الشخص بتحريك الدمية بيده وفقا لسيناريو معد مسبقا، بحيث يبقى الشخص خلف الكواليس ولا يظهر للجمهور سوى الدمية.
ويضيف الجراح أن مسرح الدمى يسهم في تنمية المهارات اللغوية لدى الأطفال من خلال قراءة النصوص، حفظها وإلقائها، كما يتيح المجال للاستعانة بالنصوص الحرة التي تمنح المؤدي فرصة التعبير عن أفكاره وإيصال رسائل مباشرة إلى الأطفال.
ويشير إلى أن هذا النوع من المسرح يساعد الأطفال على تعلم بناء العلاقات الاجتماعية من خلال متابعة تفاعل شخصيات القصة، أو حين يبتكر الطفل قصته الخاصة، ما يساعده على فهم كيفية التعامل مع الأصدقاء وكيفية التواصل الفعال بين الطالب والمعلم.
وحصل الفنان عيسى الجراح على جوائز عدة في مجال الإخراج المسرحي، من أبرزها جائزة الإخراج في مهرجان الشباب العام 2001. كما شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات التربوية والدولية، منها: مهرجان العرائس الأول والثاني (رئيس لجنة التحكيم) ومهرجان الإبداع العربي، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجانات تربوية متنوعة.
وتميز الجراح بمشاركته في مهرجانات عربية بارزة، مثل مهرجان القاهرة التجريبي للمسرح، إلى جانب تقديمه ورشا تدريبية متخصصة في تقنيات الإخراج المسرحي ومسرح العرائس. ركز في هذه الورش على تعزيز دور المسرح كوسيلة تعليمية وإبداعية.
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