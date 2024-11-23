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المخرج عيسى الجراح: المسرح التربوي يصنع أجيالا واثقة ومبدعة

11/23/2024 3:54:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






"يسجل المسرح التربوي أهمية كبيرة في تقديم عروض تحمل قيما اجتماعية أخلاقية وجمالية، قادرة على تشكيل جيل منتم لوطنه"، وفق المخرج والمؤلف والممثل المسرحي عيسى الجراح.
ويهدف المسرح التربوي إلى تطوير المواهب الطلابية في مجال المسرح، وتسليط الضوء على القدرات الإبداعية الكامنة لدى الطلاب، لإيجاد جيل مبدع.
وفي لقاء خاص، يشير الجراح إلى وجود ترابط وثيق بين المسرح والعملية التعليمية، إذ "ثمة اتصال عميق بينهما، حيث تتشابه وسائلهما في إيصال المعلومة ومعالجة القضايا؛ فكما يعتمد الممثل على الحوار، يعتمد المعلم والطالب أيضا على التخاطب لنقل المعرفة".
يؤكد الجراح، الحاصل على درجة البكالوريوس في المسرح من جامعة اليرموك، أن علاقته بالمسرح هي علاقة شغف بدأت منذ الطفولة واستمرت في التطور على مر السنين. هذا الشغف، الذي طوره بالقراءة والبحث، أتاح له الاطلاع على ثقافات متعددة تتعلق بأنواع المسرح كافة، وخصوصا المسرحين المدرسي والجامعي.
ويشير الجراح إلى أن المسرحين المدرسي والجامعي يلعبان دورا محوريا في غرس قيم العمل الجماعي لدى الطلاب، بالإضافة إلى أهميتهما في تنمية قدراتهم تربويا وثقافيا وفكريا وإنسانيا واجتماعيا.
يقول الجراح، وهو عضو فرقة طقوس المسرحية التي تعنى بتقديم أعمال إبداعية، إن المخرج يعد العنصر الأساسي في تحويل العرض المسرحي من نص مكتوب إلى واقع حي. يتم ذلك من خلال تعاونه مع طاقم العمل المسرحي، وتحويل الأحداث إلى لوحات مرئية عبر اختيار الممثلين المناسبين لتجسيد تلك الشخصيات.
يتولى المخرج مسؤولية اختيار طاقم العمل والممثلين بعناية، حيث يقوم باختيار الفريق الفني والممثلين المشاركين في العمل، وقد يجري تجارب أداء لاختيار الأنسب للأدوار المطلوبة. كما يحرص على متابعة الجوانب الفنية اللازمة لتجهيز العمل بشكل كامل، ليقدم للجمهور بأفضل صورة ممكنة.
وحول الصفات التي يجب أن يتحلى بها المخرج، أكد الجراح، مؤسس ومدير مهرجان المسرح الكوميدي، أن الإبداع والقدرة على ابتكار أفكار فنية جديدة وملهمة هما أساس النجاح. كما أشار إلى أهمية الحزم والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية لضمان نجاح العمل المسرحي.
وأوضح الجراح أن الخيال الواسع صفة ضرورية للمخرج، حيث يمكنه من تحويل الأفكار إلى واقع مرئي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلك المخرج مهارات تنظيمية عالية تمكنه من إدارة الفريق، تنظيم المهام وتوزيع الأدوار بشكل فعال. كما شدد على أهمية التحلي بالصبر للتعامل مع ضغوط العمل، التحديات والظروف الطارئة التي قد تطرأ خلال سير العمل.
المسرح التربوي يلعب دورا مهما في تنمية الثقة بالنفس لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على التعبير عن أفكارهم وتجسيدها. كما يكسبهم مهارات خاصة بفن الإلقاء والخطابة والتحدث أمام الجمهور بجرأة ووضوح، ويغرس فيهم روح الشجاعة الأدبية، إلى جانب تعزيز قيم المشاركة والتعاون، إذ يعد المسرح فنا جماعيا تتجلى فيه روح التعاون بشكل أساسي.
ويسهم المسرح التربوي أيضا في جعل العملية التعليمية أكثر متعة وفاعلية، حيث يزيد من حماس الطلاب لتلقي الدروس المنهجية، ويرفع من مستوى ذائقتهم الفنية والجمالية.
وفي حديثه لـ"الغد"، يؤكد الجراح أن الفنون تعد قوة ناعمة تسهم في التأثير بالمجتمع من خلال تعديل السلوك وغرس القيم، حيث تعكس المرايا الفنية صورة المجتمع، ما يتيح مشاهدتها والتأثر بها. وأشار إلى أن الجميع بحاجة ماسة لممارسة الفنون، خصوصا الفنون المسرحية، لما لها من أثر تثقيفي وإرشادي وتوعوي ينعكس إيجابا على الأفراد والمجتمع.
يعد المسرح التربوي أسلوبا تعليميا يهدف إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم الذاتية التي قد تبقى غير مكتشفة من دون العمل مع الجهات التربوية والتعليمية. يتم ذلك من خلال التعاون مع المتخصصين في مجال المسرح لاكتشاف وتنمية تلك المواهب، خاصة في إطار المسرح المدرسي الذي يعد حلقة أساسية في تكوين شخصية الطالب ونضوجه، وفق ما أشار إليه الجراح.
ويضيف الجراح، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين، أن التجريب في الأعمال المسرحية يعد وسيلة لتجاوز التكرار والجمود في الصياغة المسرحية. وأوضح أن التجريب يهدف إلى تقديم أسلوب جديد في المحتوى المسرحي، سواء من حيث الإخراج، النص الدرامي، الإضاءة، أو الديكور، مما يسهم في تجاوز الشكل التقليدي للعروض المسرحية، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق رؤية إبداعية وفنية مغايرة عن الأساليب التقليدية.
يعد الجراح مديرا ومؤسسا لمهرجان مسرحة المناهج في مديرية تربية لواء ماركا لمدة ثماني دورات متتالية، ونموذجا مميزا للفنان الذي نجح في دمج الفن بالتربية. أسهم في توسيع آفاق المسرح التربوي في المنطقة، حيث تميزت مسيرته التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاما بالتنوع بين التمثيل، الإخراج، التأليف والتحكيم.
برز الجراح كأحد الرواد في مجال المسرح التربوي والمحترف، وله إسهامات بارزة في تطوير المسرح في الأردن والوطن العربي. اشتهر بكتابة وإخراج مسرحيات تحمل رسائل تعليمية وتوعوية عميقة، من أبرزها: "سلمى والواوي"، "سنبلة نعنعون"، "كارمن"، "سيدة الحاسوب"، "أردننا بيتنا" و"الحلم". كما أسهم بفاعلية في تطوير المسرح المنهجي، المسرح التوعوي ومسرح الدمى.
إلى جانب إبداعاته المسرحية، ألف الجراح كتبا تتناول تقنيات المسرح التربوي وأهميته في التعليم، وقدم ورشا تدريبية متخصصة في المسرح التربوي ومسرح الدمى، موجهة للمعلمين والمختصين، مما ساعد في تعزيز استخدام المسرح كوسيلة تعليمية فعالة.
وحول مسرح الدمى أو "مسرح العرائس"، يؤكد الجراح أهمية هذا النوع من الفن المسرحي الذي يعتمد على استخدام الدمى لعرض مسرحيات، بهدف الترفيه أو نقل معلومة أو فكرة إلى الأطفال. وأوضح أن تطبيق هذا الأسلوب يتم من خلال قيام الشخص بتحريك الدمية بيده وفقا لسيناريو معد مسبقا، بحيث يبقى الشخص خلف الكواليس ولا يظهر للجمهور سوى الدمية.
ويضيف الجراح أن مسرح الدمى يسهم في تنمية المهارات اللغوية لدى الأطفال من خلال قراءة النصوص، حفظها وإلقائها، كما يتيح المجال للاستعانة بالنصوص الحرة التي تمنح المؤدي فرصة التعبير عن أفكاره وإيصال رسائل مباشرة إلى الأطفال.
ويشير إلى أن هذا النوع من المسرح يساعد الأطفال على تعلم بناء العلاقات الاجتماعية من خلال متابعة تفاعل شخصيات القصة، أو حين يبتكر الطفل قصته الخاصة، ما يساعده على فهم كيفية التعامل مع الأصدقاء وكيفية التواصل الفعال بين الطالب والمعلم.
وحصل الفنان عيسى الجراح على جوائز عدة في مجال الإخراج المسرحي، من أبرزها جائزة الإخراج في مهرجان الشباب العام 2001. كما شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات التربوية والدولية، منها: مهرجان العرائس الأول والثاني (رئيس لجنة التحكيم) ومهرجان الإبداع العربي، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجانات تربوية متنوعة.
وتميز الجراح بمشاركته في مهرجانات عربية بارزة، مثل مهرجان القاهرة التجريبي للمسرح، إلى جانب تقديمه ورشا تدريبية متخصصة في تقنيات الإخراج المسرحي ومسرح العرائس. ركز في هذه الورش على تعزيز دور المسرح كوسيلة تعليمية وإبداعية.

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