وزارة العمل: زيارات تفتيشية بمناسبة اليوم العالمي للطفل

أطلقت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام حملة زيارات تفتيشية موجهة لرفع الوعي حول عمل الأطفال ومخاطرهُ.



وقال العمل الدكتور خالد البكار إن الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للطفل، ليستثمر هذه المناسبة لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الانتاج الثلاثة" الحكومات وأصحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.



وأشار إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام" والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".



وأكد الوزير أنه إدراكاً من الحكومة بشكل عام ومن وزارة العمل على وجه الخصوص بخطورة هذه القضية على حقوق ومستقبل الأطفال وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة يأتي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال2022-2030 وخطة العمل التابعة لها، وذلك بهدف الحد من عمل الأطفال لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الحماية والسلامة والصحة البدنية والعقلية والاجتماعية لكافة الأطفال، ومنع الأضرار الصحية الناجمة عن بيئة العمل و كذلك حماية الأطفال العاملين من المخاطر الصحية التي تنجم عن ممارستهم لمهامهم وتوفير بيئة عمل آمنة للأطفال من الفئة العمرية (16-18) عاماً وفقا للتشريعات النافذة وكذلك توفير ظروف عمل تناسب قدراتهم البدنية والنفسية والعقلية، وصولاً إلى توفير العمل اللائق في كافة القطاعات والمهن بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.



وشدد البكار على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للحد من عمل الأطفال، مؤكداً على أهمية دور المجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل في الالتزام وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعلم وسحبه من سوق العمل وتأهيله لإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة.