الخارجية: إخلاء صحفي الجزيرة المصاب علي العطار من غزة إلى الأردن

الخارجية: إخلاء صحفي الجزيرة المصاب علي العطار من غزة إلى الأردن
التاريخ
11/23/2024 3:54:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم اليوم تنفيذ إخلاء طبي للصحفي في قناة الجزيرة علي العطار برفقة شقيقته، من غزة إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الصحفي العطار، الذي أصيب بشظية في الرأس، تم إخلاؤه طبياً برفقة شقيقته بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لاستكمال علاجه في المملكة.
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