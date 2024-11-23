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الأشغال تباشر بأعمال تحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري

11/23/2024 3:54:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء، باجراء تحسين للبنى التحتية في مركز حدود العمري الذي يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية.


وجاء ذلك عقب زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر ابو السمن لمركز حدود العمري، يوم السبت الماضي والتي تفقد خلالها واقع البنى التحتية في المركز ووجه باجراء الصيانات اللازمة للموقع، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير البنية التحتية للمركز الحدودي.


وتتمثل الاعمال في الموقع، تهيئة الساحات وعمل ممرات لمسارات التفتيش وتنظيم مواقف السيارات وصيانة مداخل ومخارج المركز.


وكان أبو السمن قد أشار خلال الجولة الى أن الحكومة تعد مخطط شمولي لتطوير كافة المعابر التي تربط الأردن بالدول المجاورة لتكون على سوية عالية تستوعب تنامي أعداد المسافرين نحو المملكة ولتكون بمستوى يليق بسمعة الأردن الحضارية.

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