الأشغال تباشر بأعمال تحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء، باجراء تحسين للبنى التحتية في مركز حدود العمري الذي يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك عقب زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر ابو السمن لمركز حدود العمري، يوم السبت الماضي والتي تفقد خلالها واقع البنى التحتية في المركز ووجه باجراء الصيانات اللازمة للموقع، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير البنية التحتية للمركز الحدودي.
وتتمثل الاعمال في الموقع، تهيئة الساحات وعمل ممرات لمسارات التفتيش وتنظيم مواقف السيارات وصيانة مداخل ومخارج المركز.
وكان أبو السمن قد أشار خلال الجولة الى أن الحكومة تعد مخطط شمولي لتطوير كافة المعابر التي تربط الأردن بالدول المجاورة لتكون على سوية عالية تستوعب تنامي أعداد المسافرين نحو المملكة ولتكون بمستوى يليق بسمعة الأردن الحضارية.
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