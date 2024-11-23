توفير 2,3 مليون م3 مياه من حملات ضبط الاعتداءات الشهر الماضي

قالت وزارة المياه والري -سلطة المياه -سلطة وادي الاردن ان الجهود الحكومية المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وادارات وشركات المياه ، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة الى رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي التي تجاوزت النسبة المقرة بمعدل 2% سنويا لتصل خلال العامين الماضيين 2023/2024 الى 3% محققة خفضا في الفاقد المائي الى 46,3%.

وبينت ان عمليات ردم الابار المخالفة وفرت 62 مليون متر على المياه الجوفية خلال 2023/2024، وكذلك خلال شهر تشرين الأول /2024 حققت وفرا مائيا للاستفادة منها لغايات التزويد المائي بلغ 2,341 مليون متر مكعب مقدرة من خلال ضبط الاعتداءات وازالتها وانعكاس ذلك على توفير هذه الكميات لغايات الشرب والري في مختلف المناطق وتحسين التزويد المائي للمواطنين.



واضافت الوزارة/ سلطة المياه ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها الوزارات والمؤسسات والقضاء تنفذ الخطط الحكومية الموضوعة لحماية المصادر المائية وحازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق حيث تتحمل الحكومة مبالغ مالية طائلة لإزالة هذه الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع والحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الاجهزة الرسمية.



وأوضحت ان الحملة المكثفة التي تعززت منذ بداية 2023 وحتى الان وشملت عدة إجراءات تمثلت بعمل خط ساخن للمواطنين لاستقبال الملاحظات والربط الالكتروني مع وزارة العدل والمجلس القضائي وتدريب كوادر المياه على الضابطة العدلية ولقاءات مع المدعين العامين وكذلك اطلاق حملات إعلامية للتوعية بأثار الاعتداءات والاحكام المترتبة على هذه الاعتداءات بالتعاون بلغت 379 على الشبكات بالتعاون مع الامن العام وإزالة اعتداءات على شبكات المياه والاشتراكات والعدادات 11,755 الف اعتداء وتوفير42,9 مليون متر مكعب خلال 2023/2024 تكفي لسد احتياجات 160 الف نسمة من المواطنين .



اما عمليات ضبط الابار والحفارات فقد تم ردم خلال 2023/2024 201 بئر مخالف وضبط 17 حفارة مخالفة ، وفرت على المياه الجوفية 7,270 مترا مكعبا / ساعة أي 62 مليون متر مكعب للمحافظة على مياهنا الجوفية التي تعاني من الاستنزاف .



وبينت الوزارة/ سلطة المياه انه خلال شهر تشرين اول 2024 تمكنت من ضبط وردم 4 ابار مخالفة من قبل فرق التفتيش والميدان وضبط 15 عملية حفر مخالف لابار دون ترخيص و ضبط وإزالة 1439 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية وإعادة صيانتها وتصويب الأوضاع وتوفير 2,288 مليون متر مكعب ، وضبط 10 حالات اعتداء على أراضي الخربة السمرا / الهاشمية بالتعاون مع الامن العام /الإدارة الملكية لحماية البيئة من خلال استخراج صخور البازلت لبيعها بطريقة مخالفة وضبط 9 صهاريج مياه مخالفة تعبىء من مصادر غير صالحة للشرب ، وتسجيل 15 قضية لدى المحاكم عن اعمال الحفر المخالف .



وتمكنت كذلك سلطة وادي الأردن من إزالة 10 اعتداءات على أراضي الخزينة بغير وجه حق على أراضي مملوكة لخزينة الدولة وإزالة 207 اعتداء وسحب مياه بطرقة مخالفة من قناة الملك عبد الله وتوفير 52,613 الف متر مكعب من المياه، حيث تم اعداد الضبوطات وإحالة المخالفين والمعتدين الى الجهات المختصة .



وزادت الوزارة /سلطة المياه وشركة مياه الأردن -مياهنا ان اعتداءات الخطوط والوصلات المنزلية المضبوطة في كل من ( العاصمة ، الزرقاء، مأدبا ، البلقاء ) خلال شهر تشرين اول / 2024 بلغت 1209 اعتداء شملت تمديد خطوط منزلية مخالفة وسحب المياه بطريقة مخالفة وفرت 2,249 مليون متر مكعب ، فيما سجلت شركة مياه اليرموك ( اربد ،جرش، عجلون، المفرق) 28,544 الف على الخطوط و اعتداءات منزلية ، وسجلت شركة مياه العقبة في العقبة ضبط 9 اعتداءات وتوفير 1910متر مكعب فيما سجلت الشركة في الكرك ضبط 50 اعتداء خلال شهر تشرين اول /2024 وتوفير 1260 وتوفير 1260 متر مكعب وفي معان ضبط 107اعتداءات وتوفير 7340 متر مكعب .

وأوضحت ان اجمالي عدد الابار المخالفة المضبوطة والتي تم ردمها من 2013-2024 بلغت 1593 بئرا مخالفا ، والحفارات المخالفة المحجوزة 118حفارة ، و اعتداءات الخطوط الرئيسية والفرعية التي تعتبر عصب التزويد المائي في المملكة بلغت 106,925اعتداء كانت سببا رئيسيا في عدم انتظام وصول المياه للمواطنين ، اما الاعتداءات على أراضي الخزينة فقد بلغ اجمالي العدد 2791 اعتداء وقد تم ازالتها جميعا ، وحول اعتداءات قناة الملك عبد الله سجلت خلال الفترة 2023-2024 نحو 35,403 اعتداء وسحب مياه بطريقة غير مشروعة وسرقة وسائل الحماية والاسيجة ، اما الخربة السمرا وعمليات استخراج حجر البازلت فقد بلغت خلال نفس الفترة 242 ضبط وتحصيل 11,074,356مليون دينار من قيمة اثمان المياه المتراكمة على الابار المخالفة .

وشددت الوزارة- سلطة المياه-سلطة وادي الاردن انها تواصل جهودها بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام والمجلس القضائي والأجهزة المختلفة واحالة المخالفين للقضاء وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية ، مؤكدة انها ستواصل تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي داعية الجميع الى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الاموال وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية .

واكدت الوزارة/ سلطة المياه ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات بشكل كبير لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين المائية واستخدامها من قبل فئة قليلة لمصالح فردية ضيقة ، مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة .