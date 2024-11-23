الملك ورئيس الإمارات يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة ولبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، تناول مستجدات المنطقة والعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأعرب الزعيمان خلال اللقاء عن اعتزازهما بمتانة العلاقات الأردنية الإماراتية، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما.
وأكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة ولبنان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، داعيين إلى مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى غزة، للحد من الكارثة الإنسانية.
وأعاد الزعيمان التأكيد على ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، الذي يهدد أمنها واستقرارها، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.
وحذر جلالته من التبعات الخطيرة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وشدد الزعيمان على الموقف الأردني الإماراتي الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
وحضره من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من المسؤولين.
وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين الإماراتيين، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.
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