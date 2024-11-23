الملك ورئيس الإمارات يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة ولبنان

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، تناول مستجدات المنطقة والعلاقات بين البلدين الشقيقين.



وأعرب الزعيمان خلال اللقاء عن اعتزازهما بمتانة العلاقات الأردنية الإماراتية، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما.



وأكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة ولبنان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، داعيين إلى مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى غزة، للحد من الكارثة الإنسانية.



وأعاد الزعيمان التأكيد على ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، الذي يهدد أمنها واستقرارها، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.



وحذر جلالته من التبعات الخطيرة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وشدد الزعيمان على الموقف الأردني الإماراتي الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق.



وحضر اللقاء رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.



وحضره من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من المسؤولين.



وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين الإماراتيين، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.