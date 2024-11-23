الملك يستقبل بوريل ويقدر جهوده في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل.
وأعرب جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن تقديره لجهود بوريل في تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ولفت جلالة الملك إلى المستجدات الإقليمية والدور المهم للاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
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