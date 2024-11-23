أول منطقة في الأردن لتنفيذ مبادرة شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا

أطلق مركز زها الثقافي – أمانة عمان الكبرى الإثنين وبالشراكة مع منظمة ڤان لير ومديرية الامن العام وإدارة السير المركزية وبالتعاون مع“الاوريندا ترايب” ، المرحلة الثانية من مبادرة“شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا” والتي تهدف إلى تحسين الشوارع المحيطة بمركز زها الثقافي وخلق بيئة حضرية ملائمة وآمنة للأطفال والعائلات حيث يواجه الشارع الرئيسي المحيط بمركز زها ازدحاماً مرورياً وتحديات في الأرصفة الواسعة التي تحمي الأطفال والعائلات من خطر الطريق.



وتهدف المبادرة الى تحويل المنطقة إلى مساحة آمنة تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال خطوات لإعادة تصميم الشارع الرئيسي المحيط بمركز زها، وتهدئة حركة المرور، وإضافة رسومات مرورية تشجع السائقين على احترام الأطفال والمشاة



وبدورها أكدت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح على أهمية هذه الشراكة وان مركز زها الثقافي هو مركز ريادي يسعى دومأً لتقديم خدمات مميزة للمجتمع المحلي ويسعى لتمكين الأطفال واليافعين وتعزيز دورهم في الممارسات المبتكرة وان تنفيذ هذه المبادرة في مركز زها كأول منطقة في الاردن ونقل التجارب العالمية له ليست مجرد تحسينات مرورية، بل هي خطوة نحو بناء ثقافة احترام حق الاطفال والأسر في الحصول على شوارع آمنة.



وعبرت ممثلة منظمة ڤان لير الهولندية في الأردن فرح جاد الله عن اعتزازها بشراكة منظمة ڤان لير مع مركز زها الثقافي ومؤسسات المجتمع المحلي وان هذه المبادرة كجزء من مبادرة URBAN 95 لها دور كبير في نشر الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور واعطاء الاطفال الاولوية واحترام حقوقهم في شوارع آمنة ومستدامة و المشاركة في الجلسات التوعوية التي تعقد في مركز زها لتطوير بيئة مرورية آمنة وايضاً من خلال المشاركة والتطوع في الأنشطة المجتمعية وفعاليات الرسم والتخطيط التي ستكون جزءاً من هذه المبادرة والمحافظة على هذه الرسومات.



ومن جانبه زيد السوقي، مؤسس الأورندا ترايب ان الأورندا ترايب تعمل على التغيير الإيجابي في المجتمع من خلال استخدام الفن و في مبادرة شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا يتم استخدام الفن كوسيلة لجعل شوارعنا آمنة و مستدامةللمجتمع المحلي وخاصة فئة الأطفال وذلك يتم من خلال إستخدام رسومات وألوان ذات طابع يعنى بالهوية الاردنية والتراثية.