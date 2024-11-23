أول منطقة في الأردن لتنفيذ مبادرة شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق مركز زها الثقافي – أمانة عمان الكبرى الإثنين وبالشراكة مع منظمة ڤان لير ومديرية الامن العام وإدارة السير المركزية وبالتعاون مع“الاوريندا ترايب” ، المرحلة الثانية من مبادرة“شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا” والتي تهدف إلى تحسين الشوارع المحيطة بمركز زها الثقافي وخلق بيئة حضرية ملائمة وآمنة للأطفال والعائلات حيث يواجه الشارع الرئيسي المحيط بمركز زها ازدحاماً مرورياً وتحديات في الأرصفة الواسعة التي تحمي الأطفال والعائلات من خطر الطريق.
وتهدف المبادرة الى تحويل المنطقة إلى مساحة آمنة تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال خطوات لإعادة تصميم الشارع الرئيسي المحيط بمركز زها، وتهدئة حركة المرور، وإضافة رسومات مرورية تشجع السائقين على احترام الأطفال والمشاة
وبدورها أكدت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح على أهمية هذه الشراكة وان مركز زها الثقافي هو مركز ريادي يسعى دومأً لتقديم خدمات مميزة للمجتمع المحلي ويسعى لتمكين الأطفال واليافعين وتعزيز دورهم في الممارسات المبتكرة وان تنفيذ هذه المبادرة في مركز زها كأول منطقة في الاردن ونقل التجارب العالمية له ليست مجرد تحسينات مرورية، بل هي خطوة نحو بناء ثقافة احترام حق الاطفال والأسر في الحصول على شوارع آمنة.
وعبرت ممثلة منظمة ڤان لير الهولندية في الأردن فرح جاد الله عن اعتزازها بشراكة منظمة ڤان لير مع مركز زها الثقافي ومؤسسات المجتمع المحلي وان هذه المبادرة كجزء من مبادرة URBAN 95 لها دور كبير في نشر الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور واعطاء الاطفال الاولوية واحترام حقوقهم في شوارع آمنة ومستدامة و المشاركة في الجلسات التوعوية التي تعقد في مركز زها لتطوير بيئة مرورية آمنة وايضاً من خلال المشاركة والتطوع في الأنشطة المجتمعية وفعاليات الرسم والتخطيط التي ستكون جزءاً من هذه المبادرة والمحافظة على هذه الرسومات.
ومن جانبه زيد السوقي، مؤسس الأورندا ترايب ان الأورندا ترايب تعمل على التغيير الإيجابي في المجتمع من خلال استخدام الفن و في مبادرة شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا يتم استخدام الفن كوسيلة لجعل شوارعنا آمنة و مستدامةللمجتمع المحلي وخاصة فئة الأطفال وذلك يتم من خلال إستخدام رسومات وألوان ذات طابع يعنى بالهوية الاردنية والتراثية.
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