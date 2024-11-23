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العيسوي يلتقي وفدا من جمعية العناية بالأسرة

11/23/2024 3:54:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفدا من أعضاء جمعية العناية بالأسرة الخيرية.
وقال العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ويقظة الأردنيين ووعيهم، يزداد قوة وصلابة، رغم التحديات والظروف الإقليمية الصعبة.

وتناول العيسوي، خلال اللقاء، مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، والتي تجسد أحد الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الأردنية، مشيرا إلى الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالته لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، وضمان إمداد الاشقاء بالمساعدات الإغاثية الكافية، وبشكل مستدام.

ولفت العيسوي إلى التأكيد الملكي، الذي تضمنه خطاب العرش السامي، خلال افتتاح مجلس الأمة، بأن "الأردن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها، وتحافظ على إرثها الهاشمي، وانتمائها العربي والإنساني"، وأن هذا التأكيد يجسد رسالة الأردن التاريخية، ومصالحه وثوابته الوطنية، منذ عهد التأسيس.

وقال العيسوي إن مضامين الخطاب الملكي رسم خارطة طريق لمستقبل وطن، ركيزته وهدفه الرئيسي الإنسان الأردني، والمحافظة على واجبه العروبي والقومي، تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتأكيد بأن قدس العروبة هي أولوية أردنية هاشمية، وسيواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي يحملها الهاشميون بشرف وأمانة.

وفي معرض حديثه عن الجهود التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان على غزة ولبنان، أكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل جهوده الدولية والإقليمية المكثفة لوقف العدوان على قطاع غزة ولبنان الشقيق، وكذلك وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية.

وقال إن الأردن ثابت على مواقفه ومستمر في جهوده الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، موظفا مكانته وامكاناته لتحقيق السلام العادل والشامل المستند لحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأكد أهمية الدور الإنساني والإغاثي الأردني، للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، التي شارك جلالة الملك فيها، وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، لمساعدة أكثر من (14) ألف مصاب تعرضوا لبتر في الأطراف من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى التوجيهات الملكية، بتجهيز وإرسال مستشفى ميداني "التوليد والخداج " إلى منطقة خان يونس.

وفي إطار الجهود الهاشمية، تجاه الأشقاء في فلسطين، أشار إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز وكشف حجم المأساة التي يمرون بها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، وأن التوصل إلى حل عادل وشامل لها، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، أولوية أردنية.


بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقالوا إن "الهاشميين على الدوام، هم سندا للحق وللعون، والأردن يقف على ثغر من ثغور الأمة".

وعبروا عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وثمنوا الجهود السياسية والإنسانية، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.
وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حمايتها والحفاظ على هويتها.

وأكدوا أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وتلاحم جبهته الداخلية وتماسكها، قادر عن تجاوز هذه التحديات، والمضي قدما في مسيرة البناء والإنجاز.

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