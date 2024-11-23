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لأول مرة.. الأردن يسير سرباً من المروحيات المحملة بالمساعدات لغزة

11/23/2024 3:54:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيّرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الأربعاء سرباً من الطائرات العسكرية المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والدوائية الضرورية للأهالي بقطاع غزة.


وتعد هذه العملية الأولى من نوعها والتي تسير ضمن رحلات "الجسر الإنساني" إلى قطاع غزة الذي أعلن عنه جلالة الملك أخيراً في خطابه بالأمم المتحدة وفي كلمته بالقمة العربية الإسلامية بالرياض ودعا الجميع إلى الانضمام لهذه المبادرة.


وأقلعت من الأردن 8 طائرات عسكرية باتجاه قطاع غزة تحمل أكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية، وتضمنت أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال.


وتم نقل هذه المواد من منطقة القرارة وتسليمها إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP بغزة، ليصار إلى توزيعها إلى الأشقاء داخل القطاع.


ويستمر الأردن في تقديم الدعم إلى الأهل في قطاع غزة عبر طرق مختلفة، إذ بلغ إجمالي ما جرى إرساله من المساعدات نحو 56,573 طناً، من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمواد والمستلزمات الصحية والطبية.


ووصل عدد الشاحنات التي أرسلت من الأردن إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر نحو 4,082 شاحنة، كما تم إرسال 53 طائرة محملة بالمساعدات إلى القطاع عبر مطار العريش، فيما وصل عدد الإنزالات الجوية الأردنية 123 إنزالاً و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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