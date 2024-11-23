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العيسوي يعزي عشيرتي المحيسن وأبو سويلم

11/23/2024 3:54:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة المحيسن بوفاة المقدم المتقاعد القاضي العسكري سمير مشهور المحيسن، وإلى عشيرة أبو سويلم بوفاة الحاجة مدانا عبدالحافظ أبو سويلم.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي المحيسن وأبو سويلم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته

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