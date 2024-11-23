اللواء الركن الحنيطي يفتتح المستودعات الجديدة للذخيرة العسكرية

افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، المستودعات الجديدة للذخيرة العسكرية في منطقة شويعر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير القدرات اللوجستية للقوات المسلحة الأردنية، وكان في استقباله مدير التزويد اللوجستي وقائد الذخيرة العسكرية.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى خطة تطوير البنية التحتية لقيادة الذخيرة العسكرية، بما في ذلك إنشاء مستودعات جديدة لتخزين الذخائر وفقًا للمعايير العالمية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية مواكبة التطورات التقنية والعملياتية لضمان استعداد القوات المسلحة لمواجهة كافة التحديات المحتملة، مشدداً على أهمية التطوير المستمر للبنية التحتية بما يعزز جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على أداء مهامها.



وجال اللواء الركن الحنيطي في المستودعات الجديدة والمرافق الإدارية التابعة لها، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية والمحافظة على كفاءة التخزين والتداول بما يضمن الحفاظ على سلامة الأفراد والمعدات.



وتتميز المستودعات الجديدة بتصميمها وفقا لأحدث المعايير العالمية في مجال تخزين الذخائر، مما يضمن سلامة المخزون وسهولة الوصول إليه عند الحاجة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية لتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية، وتحسين استعداد القوات لمواجهة مختلف الظروف، وتحديث وتطوير منشآت القوات المسلحة، وضمان سلامة وأمن مخزون الذخائر. -(بترا)