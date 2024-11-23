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ثروات الأردن الطبيعية: فرصة للنهوض الاقتصادي والاستدامة

11/23/2024 3:54:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. خالد الطراونة






تُعدّ الموارد الطبيعية، مثل الخامات المعدنية والغاز الطبيعي، من أهم أركان التنمية الاقتصادية، خاصة للدول التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز استدامة اقتصادها. في هذا السياق، يشهد الأردن، الذي لطالما اعتمد على واردات الطاقة بشكل كبير جدا تصل الى 97 % من حاجاته الفعلية، تطوراً ملحوظاً في اكتشاف واستغلال موارده الطبيعية حيث تمثل هذه الاكتشافات فرصة اقتصادية واعدة لتقليل الدين الخارجي، وخلق فرص عمل، وتحقيق الأمن الطاقي..
ان إدارة هذه الثروات بشكل مستدام وشفاف تتطلب تكاملاً بين الكفاءات الوطنية، والسياسات الحكومية، والاستثمار الخاص. وفي هذه المقالة المختصرة سأستعرض الإمكانيات المتاحة، والتحديات الحالية، والدور المحوري للكفاءات الأردنية في هذا القطاع.
فالأردن بداية غني بالخامات المعدنية، مثل: الفوسفات الذي يُعدّ الأردن أحد أكبر المنتجين له عالميًا، بالاضافة الى البوتاس والحجر الجيري والكربونات والزيولايت والنحاس وخامات السيليكا واليورانيوم عدا عن معادن وخامات صناعية اخرى لم يتم استثمارها بشكل مباشر الى الآن، وإن استخدمت فلا تطبق معايير او مؤشرات الاستدامة عليها. ومن جهة اخرى فإن ما تم تأكيده من احتياطات لكافة انواع الخامات المعدنية الكامنة في باطن الاراضي الأردنية من قبل سلطة المصادر الطبيعية عبر عدة عقود يجب اعادة النظر فيها لمتابعة ما تم انجازه في هذا السياق والبناء عليها في المستقبل، حيث إن استخدام كافة الخامات المعدنية سوف يعزز مستقبلا التنوع الاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء الاقتصادية كالبطالة والدين الخارجي وخلق فرص عمل من خلال توسعة قطاع التعدين ومشاريع الطاقة المستقبلية التي ستوفر وظائف تقنية وإدارية تعزز الاقتصاد الوطني، لأن الاستثمار في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويخلق قيمة مضافة.
كما أن احتياطات الغاز الطبيعي سيُعوّل عليها مستقبلا حيث تتركز الجهود في الوقت الحالي على تطوير حقل الريشة الغازي الذي يقع شمال شرق البلاد. ويُعد هذا الحقل المصدر الوحيد للغاز المنتج محليًا، وتشير التقديرات إلى احتياطيات تصل إلى 14.6 تريليون قدم مكعبة، مع إمكانية استخراج 6.65 تريليون قدم مكعبة وفق دراسات شركة“شلمبرجيه”. حيث يخطط الأردن لرفع الإنتاج اليومي من 40 مليون قدم مكعبة حاليًا إلى 200 مليون قدم مكعبة بحلول عام 2030، من خلال حفر آبار إضافية وتحديث البنية التحتية
ومن هنا فإن الأردن يزخر بالخبرات المتخصصة في مجالات الجيولوجيا، هندسة التعدين والمعادن، والطاقة. حيث يمكن لهذه الكفاءات أن تساهم بشكل كبير في: إجراء الدراسات الجيولوجية والفنية لتحديد الاحتياطيات بدقة وإدارة مشاريع التنقيب والتطوير بكفاء وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستكشاف المعدني والإنتاج. لذا أقترح على الحكومة وفي مجال قطاع التعدين تحديدا وبشقيه الاستخراجي والتحويلي تشكيل لجنة استشارية لمعالجة التحديات وضمان الشفافية، حيث يمكن ان تضم هذه اللجنة الخبراء المحليين من اساتذة الجامعات والمهندسين ذوي الخبرة العلمية والعملية، تعمل على مراجعة الدراسات وتقديم توصيات للحكومة،
نشر تقارير دورية تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، المشاركة الحقيقية في الإشراف على المشاريع لضمان الاستدامة والحوكمة، توفير بيانات دقيقة حول المشاريع بحيث يجعل القطاع أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، وهذا سيعزز بالتأكيد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء آلية رقابية مستقلة لمتابعة التنفيذ وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لضمان الاستدامة المالية والبيئية والاستثمارية، إلا أن هناك تحديات ومخاوف مستقبلية برغم الإمكانيات الواعدة. هذا القطاع يواجه تحديات منها: عدم دقة التقديرات النهائية لبعض الاحتياطيات وارتفاع تكاليف التنقيب والإنتاج، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية والمعدات لما يُمثل قطاع الموارد الطبيعية في الأردن من فرصة استراتيجية للنمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. ولتحقيق ذلك، لا بد من تعزيز التعاون بين الحكومة والخبرات الوطنية، وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.
فمن خلال إدارة فعّالة لهذه الموارد، يمكن للأردن أن يُحقق قفزة نوعية في تنميته الاقتصادية والاجتماعية، ويُرسخ مكانته كدولة رائدة في استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة والله من وراء القصد.

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