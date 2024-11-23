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6.5 مليون دولار مساعدات نقدية للمجتمعات المضيفة للاجئين والمخيمات

11/23/2024 3:54:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان– قالت المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، إنّها وزعت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 6.5 مليون دولار كمساعدات نقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 228 ألف فرد في المجتمعات المضيفة والمخيمات.
وأضافت إن حجم التمويل الذي حصلت عليه خلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ حوالي 151 مليون دولار، وهو ما يمثّل 40 % من متطلبات التمويل للعام الحالي والبالغة 374.8 مليون دولار.
وخلال الشهر الماضي، كشفت المفوضيّة أن عددا من غادر الأردن إلى دولة ثالثة بلغ 790 فردًا من خلال برامج "إعادة التوطين"، كما غادر أكثر من 50 لاجئًا من الأردن إلى دول ثالثة من أجل لم شمل الأسرة، من خلال الرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
ووفقاً للمفوضيّة، فإنّ 111 ألف لاجئ في الأردن يحتاجون إلى إعادة التوطين، أي حوالي 14 % من السكان، ومع ذلك، لا يمكن النظر في إعادة توطين سوى حوالي 1 % منهم بسبب الخيارات المحدودة المتاحة.
يشار هنا إلى أن عددا من تم إعادة توطينهم في بلد ثالث خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ حوالي 6259 لاجئا، ليصل العدد التراكمي منذ 2014 حتى نهاية تشرين الأول حوالي 76182 لاجئا.
وخلال الشهر الماضي، كانت المفوضية قد دعمت حدثين يهدفان إلى تسهيل وصول اللاجئين إلى الأسواق من خلال الأعمال المنزلية وهما سوق في موقع أم الجمال المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومهرجان الرمان في إربد، ووفر الحدثان فرصًا للاجئين والأردنيين لعرض سلعهم وكسب بعض الدخل لدعم أسرهم.
وقامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال سلطة المياه الأردنية بدعم من المفوضية، بتدريب أكثر من 200 لاجئ كجزء من برنامج تنمية القدرات "مهارات السباكة" في الأزرق.
وتم إصلاح 1000 مأوى في الأزرق كجزء من مشروع الإصلاح الذاتي الذي بدأته المفوضية وشركاؤها في أوائل 2024 لتمكين اللاجئين من إصلاح ملاجئهم بشكل مستقل باستخدام المواد والتدريب المقدم.
ولفتت إلى أنّ الحرائق في الملاجئ ما تزال تشكل مشكلة في مخيمي الأزرق والزعتري، وتنفذ المفوضية بالتعاون مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين وشركاء آخرين تدابير وقائية مثل جلسات التوعية العامة والتدريبات على استخدام طفايات الحريق والإسعافات الأولية، ومشاركة التذكيرات حول إجراءات السلامة العامة، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام مواد مقاومة للحريق في إصلاحات الملاجئ واستبدالها.
وكانت المفوضية قدرت عدد المستفيدين من المساعدات النقديّة الموزعة من المفوضيّة في المملكة وصل إلى حوالي 262.5 ألف لاجئ للنصف الأول من العام الحالي، وبلغ حجم هذه المساعدات حوالي 29.496 مليون دولار.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات"النقديّة" بكافة أشكالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 1.1 مليون لاجئ خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) من العام الحالي، مشيرة إلى أنّه تمّ توزيع 92 مليون دولار عبر كل أشكال المساعدة النقدية خلال هذه الفترة.
وتقدّر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث يقدر عددهم بـ624.4 ألف(80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.
ويواجه اللاجئون، بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضية عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين، ظروفا صعبة للغاية خصوصا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إنّ 67 % من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 % عام 2021.
كما أن 69 % من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى، حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، وتركيبات كهربائية غير آمنة، مع تسرب السقف).
وتذكر المفوضية أن مستويات الديون للاجئين في الأردن تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط، وهناك أكثر من 50 % من سكان المخيمات،
و66 % من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.
وأشارت إلى أن 29 % فقط من اللاجئين يعملون، بينما 7 % فقط من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة يحملون تصاريح عمل.
ووفقا للمفوضية، فإن 79 % من أطفال اللاجئين مسجلون في المدارس، كما أن 76 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة يحصلون على الرعاية الصحية، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية عن عام 2021.
ويُظهر المسح أنّ حوالي 40 % من اللاجئين في الأردن معرضون لتأثيرات تغير المناخ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات.

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