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خبراء في القانون يدعون لتوافق تشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات

11/23/2024 3:53:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- دعا خبراء في القانون إلى ضرورة التوافق التشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، بخاصة أنها تضمن بأن تعريف الاتجار بالبشر "جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات".
وبين الخبراء في مؤتمر عقدته "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" أمس، أن أفعالا كالخطف والاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، مذكورة في تعريف الاتجار بالبشر، وتعتبر جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات، ما يؤدي لتكييف الشكاوى ضمن أوصاف قانونية أخرى، قد تكون أكثر وضوحا، مثل الإيذاء وهتك العرض والحرمان من الحرية.
وأوصوا في المؤتمر الذي أطلقت فيه دراسة بعنوان "تحت المجهر 2: تحليل تشريعات وقضايا الاتجار بالبشر في الأردن لسنة 2023-2020"، بضرورة تعريف مصطلح "التسول المنظم" في قانون منع الاتجار بالبشر، لتسهيل تكييف القضايا المتضمنة شبهة اتجار بالبشر عند المدعي العام، وإعفاء ضحية الاتجار بالبشر من الغرامات المترتبة بموجب قانون الإقامة ورسوم تصاريح العمل بأثر رجعي إذا رغبت في البقاء في الأردن.
مديرة "تمكين" لندا كلش، قالت إن هنالك تطورا إيجابيا في التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل قانون منع الاتجار بالبشر وغيره من التشريعات ذات العلاقة، لكن هنالك تحديا يتمثل بالإجراءات التنفيذية والممارسات على أرض الواقع، وقصورها في حماية الضحايا وملاحقة الجناة، والافتقار للوقاية المتعلقة بالقوانين والممارسات، والحماية المتعلقة بإعادة إدماج الضحايا.
وأوضحت بأن الفئة الأكثر تعرضا للاتجار بالبشر تتمثل بالعمال المهاجرين، مؤكدة أهمية نشر الوعي للتعرف إلى الجريمة والإبلاغ عنها، وتنفيذ التشريعات، وإلغاء نظام الكفالة، لأنه شكل من أشكال العبودية الحديثة.
وأشارت إلى أن هناك عوائق تواجه الحد من جريمة الاتجار بالبشر، منها: حصر حالات الجريمة بالعمل الجبري والأطفال وبيع الأعضاء والعمل في الدعارة، بينما لا تنسجم تشريعات وقوانين تزويج القاصرات، والعمل، والعقوبات، والإقامة والأجانب مع متطلبات مكافحة الاتجار بالبشر.
المتخصصة بقضايا الاتجار بالبشر أسماء عميرة، أشارت إلى أن نتائج الدراسة تفيد بأنه خلال 4 أعوام استقبلت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر 145 حالة اتجار/ شبهة اتجار بالبشر، بينما استقبلت "تمكين" 126 حالة اتجار/ شبهة اتجار بالبشر.
ولفتت عميرة، إلى الأرقام التي عرضها موقع "قسطاس"، وتبين وجود 126 قضية أرسلت مباشرة إلى المدعي العام دون المرور بوحدة المكافحة، ما يؤشر إلى الارتفاع في عدد الأحكام بالإدانة في قضايا الاتجار بالبشر، ومع ذلك، يعدل الوصف الجرمي في بعض الحالات إلى جرائم أقل خطورة، ما يعكس تحديات في إثبات الجريمة بسبب طبيعتها السرية.
وبينت الدراسة وفقا لعميرة، أن أحكام الإدانة بلغ عددها 52 حكما من أصل 172 قضية، أما القرارات التي صدر فيها تعديل للوصف الجرمي فبلغت 35، ما يعد مؤشرا خطرا، وكانت قرارات الحكم تعدل الوصف الجرمي من جريمة اتجار بالبشر بالاستغلال الجنسي، إلى جرم إدارة بيت بغاء أو ممارسة الدعارة والبغاء، وهنالك قرارات تعدله إلى مخالفات عمالية بسيطة، وتبنى ذلك على بينات القضية.
ولفتت إلى أنه بسبب خصوصية هذه الجريمة، وكونها تمارس في الخفاء فيصعب إثباتها، ما يؤدي لإفلات الجناة من العقوبة، برغم أنهم عادة يملكون سجلا جرميا، وقد يكون بحقهم قضايا اتجار سابقة، وصدر بهم أيضا قرار حكم بتعديل الوصف الجرمي، وهذا يؤدي لإفلاتهم من العقوبة وتكرارهم لأفعالهم السابقة، لكن بحذر وبطريقة تستغلل فيها الثغرات القانونية، فعادة يحاول الجاني إثبات إدانته بالمخالفات العمالية أو بممارسة الدعارة تهربا من جريمة الاتجار، والهروب من العقوبات بحقه، أما بشأن عدم المسؤولية فصدر 13 حكما.
وبشأن مدد المحاكمة، بينت الدراسة أن هنالك فرقا كبيرا بالأرقام، إذ كان هنالك 93 قضية من أصل 17، مدة المحاكمة فيها من شهر ولغاية 12 شهرا، و29 قضية صدر بها قرار حكم بأقل من شهر واحد، معقبة بأن قرارات الحكم الصادرة بأقل من شهر، قد تؤدي لإفلات الجاني من العقوبة، لافتة إلى أن هنالك 18 قضية تزيد مدة المحاكمة فيها عن سنيت، في مؤشر يدل على طول أمد التقاضي وقيام الجاني بالتجول وخطورته على المجتمع طوال فترة المحاكمة.
وأشارت الدراسة إلى أن توفير الإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار لحين استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة للضحية غير محددة، ولا تستند على قوام واضح، ولا يوجد أي حالة استخرجت لها إقامة مؤقتة، بل تعفى الضحية من غرامات تجاوز الإقامة، مرفقة بأبعاد صادرة عن وزارة الداخلية، ولا تستطيع البقاء إلا بصورة غير نظامية ومخالفة للقانون.
وتواجه ضحايا الاتجار تحديات بشأن البقاء في الأردن والعمل النظامي، إذ يجبرون على دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي، ما يدفعهم للعودة إلى بلدانهم دون أي أجور، وهذا يعتبر عودة جبرية وليست طوعية، وفق الدراسة التي أوضحت أن قانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته، لا يتناول العمل الجبري تفصيليا، إلا في حالة استخدام الأطفال دون الـ16 في التسول، كما يجرم إخفاء أو تدمير الوثائق أو المستندات، ويعاقب على ذلك بالحبس والغرامة أو بكلتاهما مجتمعتين. وبرغم تسجيل 76 حالة عمل جبري من أصل 145 حالة شبهة اتجار بين العامين 2020 و2023، لكن القانون لم يتناولها بقدر كاف.
وأكدت الدراسة أن طول أمد التقاضي، يؤثر في العدالة وحقوق الأفراد، وقد يؤدي لتأخير حصول الضحية على حقوقها وتعويضاتها، كما أن طول الإجراءات القانونية يؤدي لسفر الضحية إلى بلادها دون فرصة للدفاع عن حقوقها في المحكمة، مشيرة إلى أن من أسباب طول أمد التقاضي المصادقة على قرار المدعي العام، وتغيب الشهود أو المترجم عن الحضور.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة قال إن البيانات المتوافرة حول جرائم الاتجار، تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل، تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتجار الأخرى، بخاصة لدى العمالة.
وبين أبونجمة، أن مسؤولية الحد من جرائم الاتجار، جزء منها يقع على عاتق مكاتب استقدام عاملات المنازل، مضيفا أن المشكلة الحقيقية في قضايا الاتجار بالبشر تتعلق بانتهاكات العمل التي تحدث لعدم إمكانية الوصول لتقديم الشكوى، إذ هناك قصور بتوفير سبل الوصول للجهات المعنية، فالعمال يعانون من التواصل إما بسبب خوفهم من أوضاعهم غير القانونية، أو من ردة الفعل الاقتصادية للجهات التي يعملون فيها.
وأشار أبو نجمة، أن العاملين في القطاع غير المنظم، قد يكونون ضحايا اتجار وعمل جبري، مطالبا بأن توضع نصوص تشريعية لعملهم، لتنقلهم إلى العمل في القطاع المنظم، وشمولهم بالحمايات للحد من استغلالهم.
مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد الخليفات الأزايدة، أشار إلى أن هنالك 4 محاور تعمل على أساسها الوحدة للحد من جريمة الاتجار وهي: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة والتعاون الدولي.
وأكد الأزايدة أهمية وجود إحالة وطنية لضمان وصول ضحايا هذه الجرائم للعدالة وتلبية احتياجاتهم، وتتضمن العملية مراحل رئيسة، تبدأ بالتعرف على ضحية الاتجار المحتملة، ثم الإيواء في دار مخصصة تقدم الحماية والخدمات الصحية والنفسية والقانونية، تليها مرحلة جمع الأدلة والتحقيق لتمكين الضحية من الوصول إلى العدالة، ثم المرحلة الرابعة وتتعلق بالعودة الطوعية إذ تقدم المساعدة للعودة الاختيارية، وأخيرا مرحلة إعادة الإدماج، لتمكين الضحية من استئناف الحياة كعضو فعال في المجتمع.

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