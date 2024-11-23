خبراء في القانون يدعون لتوافق تشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان- دعا خبراء في القانون إلى ضرورة التوافق التشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، بخاصة أنها تضمن بأن تعريف الاتجار بالبشر "جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات".
وبين الخبراء في مؤتمر عقدته "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" أمس، أن أفعالا كالخطف والاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، مذكورة في تعريف الاتجار بالبشر، وتعتبر جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات، ما يؤدي لتكييف الشكاوى ضمن أوصاف قانونية أخرى، قد تكون أكثر وضوحا، مثل الإيذاء وهتك العرض والحرمان من الحرية.
وأوصوا في المؤتمر الذي أطلقت فيه دراسة بعنوان "تحت المجهر 2: تحليل تشريعات وقضايا الاتجار بالبشر في الأردن لسنة 2023-2020"، بضرورة تعريف مصطلح "التسول المنظم" في قانون منع الاتجار بالبشر، لتسهيل تكييف القضايا المتضمنة شبهة اتجار بالبشر عند المدعي العام، وإعفاء ضحية الاتجار بالبشر من الغرامات المترتبة بموجب قانون الإقامة ورسوم تصاريح العمل بأثر رجعي إذا رغبت في البقاء في الأردن.
مديرة "تمكين" لندا كلش، قالت إن هنالك تطورا إيجابيا في التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل قانون منع الاتجار بالبشر وغيره من التشريعات ذات العلاقة، لكن هنالك تحديا يتمثل بالإجراءات التنفيذية والممارسات على أرض الواقع، وقصورها في حماية الضحايا وملاحقة الجناة، والافتقار للوقاية المتعلقة بالقوانين والممارسات، والحماية المتعلقة بإعادة إدماج الضحايا.
وأوضحت بأن الفئة الأكثر تعرضا للاتجار بالبشر تتمثل بالعمال المهاجرين، مؤكدة أهمية نشر الوعي للتعرف إلى الجريمة والإبلاغ عنها، وتنفيذ التشريعات، وإلغاء نظام الكفالة، لأنه شكل من أشكال العبودية الحديثة.
وأشارت إلى أن هناك عوائق تواجه الحد من جريمة الاتجار بالبشر، منها: حصر حالات الجريمة بالعمل الجبري والأطفال وبيع الأعضاء والعمل في الدعارة، بينما لا تنسجم تشريعات وقوانين تزويج القاصرات، والعمل، والعقوبات، والإقامة والأجانب مع متطلبات مكافحة الاتجار بالبشر.
المتخصصة بقضايا الاتجار بالبشر أسماء عميرة، أشارت إلى أن نتائج الدراسة تفيد بأنه خلال 4 أعوام استقبلت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر 145 حالة اتجار/ شبهة اتجار بالبشر، بينما استقبلت "تمكين" 126 حالة اتجار/ شبهة اتجار بالبشر.
ولفتت عميرة، إلى الأرقام التي عرضها موقع "قسطاس"، وتبين وجود 126 قضية أرسلت مباشرة إلى المدعي العام دون المرور بوحدة المكافحة، ما يؤشر إلى الارتفاع في عدد الأحكام بالإدانة في قضايا الاتجار بالبشر، ومع ذلك، يعدل الوصف الجرمي في بعض الحالات إلى جرائم أقل خطورة، ما يعكس تحديات في إثبات الجريمة بسبب طبيعتها السرية.
وبينت الدراسة وفقا لعميرة، أن أحكام الإدانة بلغ عددها 52 حكما من أصل 172 قضية، أما القرارات التي صدر فيها تعديل للوصف الجرمي فبلغت 35، ما يعد مؤشرا خطرا، وكانت قرارات الحكم تعدل الوصف الجرمي من جريمة اتجار بالبشر بالاستغلال الجنسي، إلى جرم إدارة بيت بغاء أو ممارسة الدعارة والبغاء، وهنالك قرارات تعدله إلى مخالفات عمالية بسيطة، وتبنى ذلك على بينات القضية.
ولفتت إلى أنه بسبب خصوصية هذه الجريمة، وكونها تمارس في الخفاء فيصعب إثباتها، ما يؤدي لإفلات الجناة من العقوبة، برغم أنهم عادة يملكون سجلا جرميا، وقد يكون بحقهم قضايا اتجار سابقة، وصدر بهم أيضا قرار حكم بتعديل الوصف الجرمي، وهذا يؤدي لإفلاتهم من العقوبة وتكرارهم لأفعالهم السابقة، لكن بحذر وبطريقة تستغلل فيها الثغرات القانونية، فعادة يحاول الجاني إثبات إدانته بالمخالفات العمالية أو بممارسة الدعارة تهربا من جريمة الاتجار، والهروب من العقوبات بحقه، أما بشأن عدم المسؤولية فصدر 13 حكما.
وبشأن مدد المحاكمة، بينت الدراسة أن هنالك فرقا كبيرا بالأرقام، إذ كان هنالك 93 قضية من أصل 17، مدة المحاكمة فيها من شهر ولغاية 12 شهرا، و29 قضية صدر بها قرار حكم بأقل من شهر واحد، معقبة بأن قرارات الحكم الصادرة بأقل من شهر، قد تؤدي لإفلات الجاني من العقوبة، لافتة إلى أن هنالك 18 قضية تزيد مدة المحاكمة فيها عن سنيت، في مؤشر يدل على طول أمد التقاضي وقيام الجاني بالتجول وخطورته على المجتمع طوال فترة المحاكمة.
وأشارت الدراسة إلى أن توفير الإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار لحين استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة للضحية غير محددة، ولا تستند على قوام واضح، ولا يوجد أي حالة استخرجت لها إقامة مؤقتة، بل تعفى الضحية من غرامات تجاوز الإقامة، مرفقة بأبعاد صادرة عن وزارة الداخلية، ولا تستطيع البقاء إلا بصورة غير نظامية ومخالفة للقانون.
وتواجه ضحايا الاتجار تحديات بشأن البقاء في الأردن والعمل النظامي، إذ يجبرون على دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي، ما يدفعهم للعودة إلى بلدانهم دون أي أجور، وهذا يعتبر عودة جبرية وليست طوعية، وفق الدراسة التي أوضحت أن قانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته، لا يتناول العمل الجبري تفصيليا، إلا في حالة استخدام الأطفال دون الـ16 في التسول، كما يجرم إخفاء أو تدمير الوثائق أو المستندات، ويعاقب على ذلك بالحبس والغرامة أو بكلتاهما مجتمعتين. وبرغم تسجيل 76 حالة عمل جبري من أصل 145 حالة شبهة اتجار بين العامين 2020 و2023، لكن القانون لم يتناولها بقدر كاف.
وأكدت الدراسة أن طول أمد التقاضي، يؤثر في العدالة وحقوق الأفراد، وقد يؤدي لتأخير حصول الضحية على حقوقها وتعويضاتها، كما أن طول الإجراءات القانونية يؤدي لسفر الضحية إلى بلادها دون فرصة للدفاع عن حقوقها في المحكمة، مشيرة إلى أن من أسباب طول أمد التقاضي المصادقة على قرار المدعي العام، وتغيب الشهود أو المترجم عن الحضور.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة قال إن البيانات المتوافرة حول جرائم الاتجار، تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل، تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتجار الأخرى، بخاصة لدى العمالة.
وبين أبونجمة، أن مسؤولية الحد من جرائم الاتجار، جزء منها يقع على عاتق مكاتب استقدام عاملات المنازل، مضيفا أن المشكلة الحقيقية في قضايا الاتجار بالبشر تتعلق بانتهاكات العمل التي تحدث لعدم إمكانية الوصول لتقديم الشكوى، إذ هناك قصور بتوفير سبل الوصول للجهات المعنية، فالعمال يعانون من التواصل إما بسبب خوفهم من أوضاعهم غير القانونية، أو من ردة الفعل الاقتصادية للجهات التي يعملون فيها.
وأشار أبو نجمة، أن العاملين في القطاع غير المنظم، قد يكونون ضحايا اتجار وعمل جبري، مطالبا بأن توضع نصوص تشريعية لعملهم، لتنقلهم إلى العمل في القطاع المنظم، وشمولهم بالحمايات للحد من استغلالهم.
مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد الخليفات الأزايدة، أشار إلى أن هنالك 4 محاور تعمل على أساسها الوحدة للحد من جريمة الاتجار وهي: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة والتعاون الدولي.
وأكد الأزايدة أهمية وجود إحالة وطنية لضمان وصول ضحايا هذه الجرائم للعدالة وتلبية احتياجاتهم، وتتضمن العملية مراحل رئيسة، تبدأ بالتعرف على ضحية الاتجار المحتملة، ثم الإيواء في دار مخصصة تقدم الحماية والخدمات الصحية والنفسية والقانونية، تليها مرحلة جمع الأدلة والتحقيق لتمكين الضحية من الوصول إلى العدالة، ثم المرحلة الرابعة وتتعلق بالعودة الطوعية إذ تقدم المساعدة للعودة الاختيارية، وأخيرا مرحلة إعادة الإدماج، لتمكين الضحية من استئناف الحياة كعضو فعال في المجتمع.
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