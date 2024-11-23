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تعليمات العمل الإضافي.. هل أنصفت القطاع العام؟

11/23/2024 3:53:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - تباينت آراء خبراء بتطوير القطاع العام حول أهمية العمل الإضافي في المؤسسات وجودة التعليمات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، فمهنم من يرى أنه أصبح هناك سوء استخدام للعمل الإضافي في الدولة، ما يثقل ميزانية المؤسسات ويجب أن يكون في الحدود الدنيا ولمهام محددة، ومنهم من يرى أن تعليمات العمل الإضافي اتسمت بالمرونة والشمولية؛ وتضمنت تأدية واجبات ومهام محددة بعد ساعات الدوام الرسمي.
وقال الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إن تحديد الواجبات والمهام المحددة يعني أن هذه المهام والواجبات قابلة للقياس وتبرر الغاية من العمل الإضافي، وبالتالي تحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف، وهذا ينهي عملية التنفيع التي سادت في معظم الممارسات السابقة.
وقالوا إن تحديد عدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري، يحد من السلطة التقديرية للدائرة ويحقق التوازن بين إنجاز المطلوب والمحافظة على صحة الموظف بعدم تعريضه للإجهاد الذي يفضي لضغوط العمل ذات الأثر السلبي على صحته ونفسيته.
وبين آخرون أنه هناك سوء استخدام للعمل الإضافي في الدولة، مبينين أن العمل الإضافي يجب ان يكون في الحدود الدنيا ولمهام محددة.
من جهته قال خبير الإدارة العامة، أمين وزارة تطوير القطاع العام سابقا، عبدالله القضاه بين أن تعليمات العمل الإضافي لعام 2024، والتي سيعمل بها مطلع العام المقبل، اتسمت بالمرونة والشمولية؛ حيث تضمنت تأدية واجبات ومهام محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، وهذا يعني أن هذه المهام والواجبات قابلة للقياس وتبرر الغاية من العمل الإضافي وبالتالي تحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف وهذا ينهي عملية التنفيع التي سادت بمعظم الممارسات السابقة.

واعتبر أن ما يميز هذه التعليمات أنها ألزمت الدائرة الرسمية تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي، وعدد الساعات المطلوبة لإنجاز هذا العمل باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري، ما يحد من السلطة التقديرية للدائرة ويحقق التوازن بين إنجاز المطلوب والمحافظة على صحة الموظف بعدم تعريضه للإجهاد الذي يفضي لضغوط العمل ذات الأثر السلبي على صحته ونفسيته.
بدوره قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، هناك سوء استخدام للعمل الإضافي في الدولة، حيث أصبح العمل الإضافي لكل موظفي الدولة، كما أصبح هناك تأخير للعمل الرسمي والواجبات الوظيفية في أوقات الدوام الرسمي، للعمل بالوقت الإضافي.
وأضاف المدادحة: أصبح العمل الإضافي يثقل ميزانية المؤسسات ويحتسب على الضمان الاجتماعي ويضاف على الراتب، مبينا أن العمل الإضافي يجب أن يكون في الحدود الدنيا ولمهام محددة.
من جهته بين المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة د.بندر أبو تايه، أن تعليمات العمل الإضافي هي نفس التعليمات السابقة، ولكنها جاءت انضباطية وتنظيمية أكثر، مبينا إن التعليمات جاءت لإدارة وتنظيم وضبط العمل الإضافي بالدوائر الحكومية.
وأضاف لـ"الغد"، لا يجوز أن يعمل الموظف أكثر من 11 ساعة في اليوم، لأنه وفقا للقدرة على العطاء لا يمكن أن يعمل الموظف أكثر من 3 ساعات زيادة على ساعات العمل اليومي.
وبين أنه في السابق كان الموظف يعمل لغاية 5 ساعات زيادة على عمله وهذا "مخالف لكل الممارسات الإدارية الحديثة في هذا الجانب."
وبما يخص العمل لمدة 10 ساعات إضافية في الأسبوع، أكد أبو تايه أن هذا البند كان موجودا في التعليمات والأسس السابقة.
هذا وكانت صدرت في العدد الجديد للجريدة الرسمية الأحد الماضي، تعليمات العمل الإضافي لعام 2024، بموجب الفقرة (د) من المادة (47) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، ويعمل بها مطلع العام المقبل.
وعرفت التعليمات العمل الإضافي، بالعمل الذي يكلف به الموظف رئيسه المباشر، وبموافقة الرئيس الأعلى لتأدية واجبات ومهام محددة بعد ساعات الدوام الرسمي.
وتسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم، على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
وألزمت التعليمات الدائرة الرسمية تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي، وعدد الساعات المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري، على ألا يزيد على 3 ساعات ويقل عن ساعة في اليوم الواحد، ولا يزيد على 10 ساعات في الأسبوع.
ومنعت التعليمات تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر طيلة عمله في السنة، وفي حال استمرار الموظف بذلك يمنح بدل إجازة إدارية.
ويقرر الوزير المختص بموجب التعليمات، وبناء على تنسيب الأمين العام، وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الإضافي على ألا يزيد البدل المالي على العمل الإضافي على 3 دنانير في الساعة، فيما يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعاته المطلوبة للوظائف على ألا يتجاوز التكليف النسبة المنصوص عليها في النظام.
وبموجب التعليمات، يتم احتساب بدل العمل الإضافي وفقاً لمعايير عدة منها تصنيف الوظائف، والراتب الشهري، إذ حددت بدل الساعة للعمل الإضافي بواقع 3 دنانير للوظائف التخصصية التي تزيد رواتب العاملين فيها على 850 دينارا، ودينارين للساعة لمن تقل رواتبهم عن 850 دينارا.
كما حددت التعليمات ساعة العمل الإضافي، الوظائف بدينارين لمن تزيد رواتبهم في الوظائف الإدارية والمهنية المساعدة على 550 دينارا، ودينار ونصف لمن تقل رواتبهم دون ذلك.
واشترطت التعليمات لمنح بدل العمل الإضافي، توفر المخصصات المالية المرصودة في موازنة الدائرة، وألا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر، وأن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها ونسب إنجازها.
وبموجب التعليمات، يجوز بموافقة الأمين العام وبناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضافي، إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي بحد أعلى عشرة أيام في السنة، بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي.

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