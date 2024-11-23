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اختبار الثانوية العامة لطلبة الـ11 إلكترونيا

11/23/2024 3:53:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – أكد مدير المركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة د. عمر أبو غليون، أن طلبة الصف الـ11 سيتقدمون في نهاية العام الدراسي الحالي لاختبار الثانوية العامة إلكترونيا في المباحث الأربعة المشتركة وهي: اللغتان العربية والإنجليزية، وتاريخ الأردن، والتربية الإسلامية.
وبين أبو غليون في رده على سؤال لـ"الغد" حول وجود ملاحظات بشأن زخم كتب اللغة الإنجليزية للصف الـ11 "التوجيهي الجديد"، أن "هناك ملاحظات بشأن هذا الأمر، بيد أن مركز تطوير المناهج إجراء اللازم، إذ خففت الفرق الفنية الزخم من كتب الفصل الدراسي الثاني، وإذا ما نظرنا إلى كتاب الفصل الأول والثاني معا ككتلة واحدة، فنحن خففنا كتلة الكتاب ومحتواه".
وأشار في اللقاء الصحفي الذي عقد بمنتدى الاتصال الحكومي أمس بعنوان "حول المركز الوطني لتطوير المناهج.. الإنجاز والتطلعات"، الى انه أنيطت بالمركز منذ انشائه مهمتان اساسيتان؛ الاولى تتعلق الكتب المدرسية، والثانية بالقياس والتقويم.
وبشأن الكتب المدرسية، اوضح ابو غليون ان المركز مسؤول عن تطوير الكتب المدرسية لجميع مراحل التعليم العام، بدءا من رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفقا لاحدث الممارسات المتبعة عالميا، اما على صعيد القياس والتقويم، فمسؤوليته تتبلور بتطوير بنوك الأسئلة بما يسهم في الارتقاء بعملية التقييم التربوي والامتحانات المدرسية.
واضاف أبو غليون، أن تطوير الكتب المدرسية يخضع لأسس تستند في الأساس على الإطار العام للمناهج الاردنية، وهي وثيقة مرجعية تستند على قانون وزارة التربية والتعليم والدستور، إذ ينبثق عنه أطر خاصة بكل مبحث دراسي، ويحدد العمق المعرفي والقيمي والمهاري المتوقع اكتساب الطالب له، بعد كل صف دراسي.
وبين ابو غليون أن الإطار العام، لبنة اساسية لمنطلق عملية التأليف، ووثيقة ملزمة للمؤلفين لا يمكن تجاوزها، مستعرضا بعض خطوطها العريضة التي تؤكد ترسيخ القيم الوطنية والدينية وتمثلها والاعتزاز بها، وبناء الهوية الوطنية، وإرساء مفهوم المواطنة، ومجابهة التحديات الوطنية والقومية، والمشاركة في الحياة السياسية والشؤون المجتمعية، وبناء قاعدة معرفية ومهارية ووجدانية مترابطة وملائمة للنمو الذاتي ومتطلبات سوق العمل.
كما انها تؤكد على بناء التماسك الوطني ومحاربة الاستقطاب المجتمعي والتفرقة والتطرف، وتسهم بالحفاظ على البيئة والمشاركة في الاستدامة والنمو والتطور، وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية، وتعزيز حكم القانون وقيم النزاهة وتحمل المسؤولية، ومواكبة التغير السريع في التكنولوجيا الرقمية ومتطلبات سوق العمل، والتعلم الدائم والمستمر مدى الحياة، وتشجيع الريادة والابتكار والابداع، وتعزيز قيمة العقل ومهارات البحث والتقصي والتحليل، والانفتاح على الحضارات واحترام الآخر.
واشار ابو غليون، الى ان المتصفح للكتب المدرسية التي يصدرها المركز، سيجد أنها تمتاز بحداثتها، ومن ذلك إدراج مهارات الاستماع والتحدث والكتابة الوظيفية في مناهج اللغة العربية، الى جانب إدماج مهارتين لغويتين جديدتين في كتب اللغة الانجليزية المطورة، هما مهارتا العرض والمشاهدة، وادماج مفاهيم التربية الاعلامية والمعلوماتية، وتطوير إطار خاص بذلك.
كما أنها تحقق إدماج مفاهيم الديمقراطية والنزاهة ومكافحة الفساد، وإدماج لغات برمجة ومبادئ ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية، وإنترنت الأشياء في كتب المهارات الرقمية، واستحداث مباحث دراسية جديدة هي رياضيات الاعمال والفلسفة، وعلم النفس وعلم الاجتماع، والمهارات الرقمية للصفوف من الأول ولغاية السادس.
وأضاف ابو غليون، ان المركز أصدر كتب تمارين في مباحث الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية، كبديل عن أوراق العمل التي يتعذر إعدادها وطباعتها في كثير من المدارس، لافتا الى ان المركز عندما يصدر أي كتاب في مبحث دراسي كان، فإن هناك برنامجا تدريبيا موازيا للمعلمين موجها نحو محتوى الكتاب وفلسفته وبنيته وعناصره وكيفية تدريسه، وأن من يسهم بإعداد البرنامج التدريبي هم مؤلفو الكتاب.
وعن مراحل الحوكمة المتبعة لإصدارات المركز، أكد أنها تبدأ من فرق التأليف (أساتذة جامعات، مشرفون تربويون، معلمون وخبراء)، ثم فرق المراجعة العلمية والتربوية واللغوية، يليها مرحلة فرق التركيز من مشرفين ومعلمين وخبراء، ثم المجلس التنفيذي الذي يضم في عضويته خبراء تربويين من المختصين في المناهج والقياس والتقويم.
وبين أن هذه المراحل تليها، مرحلة المجلس الأعلى للمركز الوطني، ثم اللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عن مجلس التربية، وأخيرا مجلس التربية بوزارة التربية، وتتوزع فرق التأليف والمراجعة التي عملت مع المركز حتى تاريخه، بحسب أبو غليون على 242 أستاذًا جامعيا (بنسبة 37 %) ، و80 مشرفا ومشرفة (12 %)، و189 معلما ومعلمة (29 %)، و144 يعملون في مؤسسة تعليمية رسمية وخاصة (22 %).
وكشف ابو غليون أن المركز أنجز مباحث العربية للصفوف (1،2،4،5،7،8،10،11)، واللغة الإنجليزية للصفوف (1،3،5،7،9،11)، ومباحث التربية الإسلامية والرياضيات والعلوم لجميع الصفوف، بالاضافة للدراسات الاجتماعية للصفوف (1،2،4،5،7،8،10،11) والصفوف الأربعة الأساسية الأولى في مبحث التربية الفنية والموسيقية والمسرحية، ومباحث التربية المهنية للصفوف الـ4 و6 و8، والمهارات الرقمية للصفوف الـ7 و9 و11، فيما يجري إعداد كتب مباحث رياضيات الأعمال والفلسفة والتربية الرياضية وعلم النفس والاجتماع.
وأضاف أن إصدارات المركز حتى تاريخه تتمثل بـ9 أطر خاصة بالمباحث المختلفة: 132 كتابا للطلبة في عدة مباحث، و89 دليلا للمعلمين، و69 كتاب تمارين، و24 مادة داعمة في اللغة العربية والرياضيات، إضافة إلى 12 دليلا للأنشطة المدرسية.
وأكد أن المركز أطلق حملة توعوية شاملة لتعزيز جهود التواصل مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتوضيح فلسفة التطوير التي يتبناها، وآثارها المتوقعة على الطلبة، وتوضيح آليات عمل المركز المتعلقة بتطوير الكتب المدرسية، وتقديم إجابات عن الاستفسارات التي ترد إليه على نحو متكرر، وتصحيح أي مفاهيم مغلوطة حول إصداراته وآلية عمله، إذ تتضمن الحملة نشر مقاطع فيديو توضيحية من مؤلفي الكتب المدرسية، للحديث حول جوانب في المناهج المطورة.
واستعرض ابو غليون، أبرز الإشاعات التي طالت المركز، ومنها ان ميزانيته مفتوحة، وسقفها السماء، وأنه حذف دروسا تتحدث عن أبطال الأردن، وأيضا أحكام التلاوة والتجويد من منهاج التربية الاسلامية، ودروس الجهاد والشهادة والآيات والاحاديث النبوية الشريفة، من كتب التربية الإسلامية، وأنه يعيد تطوير الكتب المدرسية باستمرار ما يربك الطلبة والمعلمين.
وأكد أن تلك الإشاعات عارية عن الصحة، وأن المجموع الكلي لموازنات المركز منذ إنشائه هو 10.8 مليون دينار، موضحا أن تمويله من الحكومة الأردنية بنسبة 100 % وموازنته جزء من موازنة وزارة التربية، وأن موازنته للعام الحالي بلغت 3.9 مليون دينار.
وتناول ابو غليون حقائق حول كتب التربية الإسلامية، مشيرا الى انها تناولت 10 أجزاء من المصحف الشريف، 5 أجزاء تجري تلاوتها في الغرفة الصفية، و5 أجزاء مقررة كواجب تلاوة بيتية، فضلا عن الاستشهاد بـ1807 آيات قرآنية في ثنايا الدروس، كما وتضمنت الكتب 1189 حديثا منها 43 حديث حفظ وشرح، 1146 جرى توظيفها والاستشهاد بها أثناء شرح الدرس.
بدوره، قال امين عام وزارة الاتصال الحكومي د. زيد النوايسة ان المركز الوطني الذي تأسس في عام 2017 يقوم بأدوار مهمة في مجال تطوير المناهج الأردنية المتوافقة مع قيمنا وثوابتنا الأردنية.
وبين النوايسة، أن هناك شراكة إستراتيجية بين الوزارة والمركز لتطوير المناهج في التربية الإعلامية.

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