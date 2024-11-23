الجامعة الأردنية تمنح بوريل الدكتوراة الفخرية

منحت الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، درجة الدكتوراة الفخرية في العلاقات الدولية للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل.



جاء ذلك خلال احتفال أقامته الجامعة مساء اليوم ، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء والأكاديميين، تقديرًا لدور بوريل وجهوده في السياسة الدولية لتحقيق السلام والأمن العالميين.

وقال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة ارتأت تكريم بوريل، الذي يُعد أنموذجًا في الدفاع عن الحق والسلام، في وقت غابت فيه الرؤية الواضحة لفهم الفرق بين الدفاع عن النفس وقتل الأبرياء؛ فقط لأنهم يعيشون في بقعة جغرافية معينة.



وأضاف عبيدات أن الجامعات، رغم تركيزها على تثقيف الطلبة وتدريبهم، وإجراء البحوث وإنتاج المعرفة، فإن لديها أيضًا التزامات وقواعد اجتماعية وسياسية؛ فهي جزء من الدبلوماسية العامة للبلد وقوته الناعمة.



وأشار إلى أن هذا التكريم يعكس إسهام الجامعة في تقدير الجهود الدبلوماسية العامة لهذه الشخصية البارزة.



وأضاف أنّه تأسيسًا لحالة من التّقاليد الأكاديميّة الرّاسخة الّتي تسعى إليها الجامعة الأردنيّة كما جامعات العالم في تكريم المبدعين والمتميّزين ارتأت الجامعةُ تكريمَ بوريل الذي يعد أنموذجًا في الدّفاع عن الحقّ والسّلام في وقت وعالم غاب عنه وضوحُ الرّؤية في فهم الفرق بين الدّفاع عن النّفس، وقتل النّاس؛ لأنّ قدرَهم في هذه الدنيا أن يعيشوا في بقعة جغرافيّة محدّدة.



وأشار إلى أنّه حين يتأرجح العالمُ بين الانفتاح والعزلة، فنشعر بالقلق من أنّ بعضَنا أصبح يعيش مدّةً أكثر؛ تطلّعًا إلى المصلحة الذّاتيّة، وتتفوّق المخاوف الوطنيّة على التّطلّعات الدّوليّة المتأرجحة؛ إذ يبدو المشهدُ واضحًا في زيادة الانعزالية، وغالى بعضُهم في قَبول مبدأ القتل الجماعيّ؛ بحُجّة الدّفاع عن النّفس.



وشدّد عبيدات على أنّ الجامعةَ تدرك القيمةَ الحقيقيّة الّتي قدّمها بوريل عندما أدرك بأنّنا يجب ألّا نخاطر ببناء المنظور الإنسانيّ لقيمة الحياة الّتي يعيشها الإنسان مرّةً واحدة.



من جانبه، أكد بوريل أن الأردن يمثل ركيزة للاستقرار وسط العواصف، بفضل قيادته الحكيمة.



وأشاد بصمود الأردن الاستثنائي والتزامه بمبادئه في حماية سيادته وتنوعه المجتمعي، وحرصه على الحوار مع محيطه الإقليمي، مع الحفاظ على روابطه الوثيقة مع العالم العربي والقضية الفلسطينية، رغم التحديات العالمية والإقليمية.



وأكد أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن لبناء مستقبل مشترك في مواجهة عالم متغير.



وقال إن تحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلالات غير القانونية، ووقف المذابح وتجويع الأبرياء، مشددًا على أهمية المساءلة الشاملة وغير المتحيزة، ومشيدًا بدور الأردن وقيادته، خاصة في تعزيز السلام.



وأعربَ بوريل عن سعادته لتسلّم شهادة الدكتوراة الفخريّة في العلاقات الدّوليّة من واحدة من أكثر الجامعات عراقةً في الوطن العربيّ "الجامعة الأردنيّة"؛ ما يؤشّر على الاحترام والتّقدير الكبيرين له.



كما أكّد أثناء كلمته أنّ تحقيق السّلام يتطلّب إنهاء الاحتلالات غير القانونيّة، ووقف المذابح وتجويع الأبرياء، مشدّدًا على أهميّة المساءلة الشّاملة وغير المتحيّزة، وأثنى على دور الأردنّ وقيادته، خاصّة في تعزيز السّلام، وإطلاق التّحالف العالميّ لتنفيذ حلّ الدّولتين.



ودعا إلى مواجهة التّيّارات الّتي تسعى إلى التّفرقة وبناء جسور التّفاهم في عالم متزايد الاستقطاب.



من جهته، أكد عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية، الدكتور حسن المومني، أهمية جهود بوريل في تطوير روابط قوية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما مكنه من الإلمام بثقافتها الغنية، وحساسياتها التاريخية، والروايات المتعارضة السائدة، إضافة إلى فهم عميق لتعقيدات السياسة الدولية في المنطقة.



وعلى هامش الفعالية، أُقيمت جلسة نقاشية تناولت المستجدات في المنطقة، وجهود إنهاء الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.-(بترا)