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ترامب يعين ليندا ماكماهون بمنصب وزير التعليم

11/23/2024 3:53:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين ليندا مكماهون الرئيسة السابقة لإدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية خلال ولايته الأولى كرئيس للدولة، في منصب وزير التعليم.


وقال ترامب في بيان نشره فريقه الانتقالي يوم الثلاثاء: "يشرفني أن أعلن أن ليندا مكماهون، الرئيسة السابقة لإدارة الأعمال الصغيرة، ستتولى منصب وزيرة التعليم الأمريكية"، معربا عن ثقته الكاملة بأن مكماهون ستمنح الأمريكيين "فرصة لما أسماه "اتخاذ القرر الأفضل بشأن تعليم أطفالهم".


وأكد ترامب أن "ليندا ستستخدم عقودا من خبرتها وفهمها العميق للتعليم والأعمال، لمساعدة الأجيال القادمة من الطلاب والعمال الأمريكيين، وجعل التعليم في أمريكا في المرتبة الأولى عالميا".


درست مكماهون في جامعة شرق كارولينا، وكانت عضوا في مجلس التعليم لولاية كونيتيكت لمدة عامين، وهي تمتلك خبرة واسعة كمستشارة في مجال الأعمال، وسبق أن ترأست شركة World Wrestling Entertainment الأمريكية.


بالإضافة إلى ذلك، قادت إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2017 إلى 2019، وباتت حاليا تعتبر واحدة من قادة الفريق الانتقالي لترامب.


ووفقا لشبكة CNN، لم يستبعد المقربون من ترامب إمكانية تولي مكماهون وزارة التجارة، إلا أن الرئيس المنتخب التف على جميع التوقعت وعين المستثمر والملياردير هوارد لاتنيك لهذا المنصب.RT

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