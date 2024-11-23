ترمب يضغط على مجلس الشيوخ لتمرير تعييناته... رغم الفضائح

بينما وقع اختياره على عضو الكونغرس السابق المضيف التلفزيوني شون دافي ليكون وزيراً للنقل، ضغط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد في اتجاه المصادقة على مرشحيه للمناصب العليا في إدارته المقبلة، وبينهم مرشحه مات غايتس ليكون وزيراً للعدل، وهو الذي تلاحقه فضائح أخلاقية، فيما ينذر باختبار قوة مبكر مع مجلس الشيوخ رغم سيطرة الجمهوريين على الغالبية فيه.



وأوردت شبكة ((سي إن إن)) الأميركية للتلفزيون أن ترمب يجري اتصالات مع السيناتورات ((للضغط عليهم)) من أجل المصادقة على تعيين غايتس في وقت مبكر من العام المقبل، رغم ((ازدياد الضغوط المضادة)) من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب حول سلوك غايتس في شأن علاقة حميمة أقامها مع قاصر.

واتخذ الجدل منعطفاً آخر عندما كشف وكيل الدفاع عن امرأتين مثلتا أمام لجنة الأخلاقيات، المحامي جويل ليبارد، أنهما شهدتا أنهما حصلتا على أموال مقابل ((خدمات)) عاطفية مع غايتس. ونقل عن إحداهن أنها شاهدت غايتس في وضع حميم مع صديقتها القاصر عام 2017.



وحيال هذه المعلومات، أقرّ الرئيس المنتخب في محادثاته الخاصة أخيراً، بأن غايتس لديه فرص أقل للمصادقة في مجلس الشيوخ. غير أنه لم يظهر أي علامة على سحب هذا الترشيح. وبدا واثقاً من أن مرشحيه الآخرين الذين أثاروا كثيراً من علامات الاستفهام سيثبتون في مناصبهم، وبين هؤلاء روبرت كيندي بوصفه وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية رغم تشكيكه باللقاحات والعلاجات الشائعة، ومقدم البرامج في شبكة ((فوكس نيوز)) بيت هيغسيث المشكوك في كفاءته لمهمة وزير الدفاع، وتولسي غابارد مديرة للاستخبارات الوطنية، علماً بأنها مفضلة لوسائل الإعلام الروسية. ويجمع بين جميع هؤلاء أنهم موالون مخلصون لترمب وشعاريه ((أميركا أولاً))، و((لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)) (ماغا اختصاراً)، بالإضافة إلى كونهم متشددين في مواقفهم من الصين وإيران وكوبا وفنزويلا.



انشقاق سيناتورات



وتحوّل تقرير لجنة الأخلاقيات إلى أزمة كبيرة يمكن أن تواجهها إدارة ترمب الثانية، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انشقاق حفنة من السيناتورات الجمهوريين بسبب معارضتهم ترشيح غايتس. وأصر رئيس مجلس النواب مايك جونسون قبل اجتماع للجنة الأخلاقيات على عدم إصدار التقرير؛ لأن غايتس استقال من منصبه النيابي الأسبوع الماضي، وبالتالي لم تعد أنظمة الكونغرس تسري عليه.



غير أن هذا التبرير لم يقنع بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ، الذين يتعرضون لضغوط من ترمب لدعم اختياره. ومن الممكن أن يكون عدد كاف من السيناتورات على استعداد للمخاطرة بحياتهم المهنية لمعارضة تعيين غايتس، رغم أنه من غير الواضح ما الخطة البديلة لدى ترمب في حالة تعثر غايتس. وأوردت صحيفة ((نيويورك تايمز)) أن المحامي الشخصي لترمب تود بلانش يمكن أن يكون بديلاً.



وهدّد ترمب البعض بالتقاعد أو هزيمة معظم الجمهوريين في الكونغرس الذين عارضوه في ولايته الأولى. ومنذ هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس، أوضح ترمب أنه لن يتسامح مع أي معارضة تُذكر من جانب أكثرية الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ.

ومع ذلك، يمكن أيضاً أن يحصل غايتس على المصادقة، إلى جانب المرشحين الثلاثة الآخرين الذين أثاروا مثل هذه الضجة في واشنطن. ولم يهدر ترمب أي وقت في المضي قُدماً وممارسة الضغوط الشخصية على أعضاء مجلس الشيوخ، لكنْ هناك أمر واحد مؤكد، وهو أن خياراته الأربعة لم تكن لتحظى بأي فرصة تقريباً للمصادقة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في واشنطن، والذي كان قائماً قبل عام 2024.



تعيينات مثيرة للجدل



وبالإضافة إلى غايتس، يواجه هيغسيث ادعاء بأنه اعتدى أيضاً على امرأة. ويواجه هيغسيث، وهو من قدامى المحاربين في العراق وأفغانستان، أيضاً أسئلة حول امتلاكه الخبرة اللازمة لإدارة وزارة الدفاع التي تبلغ ميزانيتها السنوية 850 مليار دولار، وثلاثة ملايين موظف، و750 قاعدة عسكرية حول العالم.



كما أن اختيار ترمب لكينيدي أثار تساؤلات، ليس فقط لأنه مشكك في اللقاحات، بل أيضاً لأنه مؤيد لحقوق الإجهاض، وأعلن الحرب على صناعات الأدوية والأغذية التي مولت الحزب الجمهوري لفترة طويلة. وألقى اختياره لغابارد ظلاً ثقيلاً، لأنها لامت الولايات المتحدة وحلف ((الناتو)) بسبب ((استفزاز غزو)) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.



ويمكن أن يقود هيغسيث جهود ترمب لإبعاد الجنرالات وغيرهم من كبار القادة في ((البنتاغون))، الذين يعدهم عوائق أمام أجندته السياسية.

وذكرت ((رويترز)) الأسبوع الماضي أن فريق ترمب الانتقالي يعد قوائم بمسؤولي ((البنتاغون)) الذين سيفصلون. كما يدرس الفريق إمكانية محاكمة بعض الضباط الحاليين والسابقين الذين شاركوا بشكل مباشر في انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021 أمام محكمة عسكرية، حسبما أوردت شبكة ((إن بي سي)) للتلفزيون.



وقالت كارولين ليفيت، التي عيّنها ترمب ناطقة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس المنتخب فاز ((بتفويض مدوٍ من الشعب الأميركي لتغيير الوضع الراهن في واشنطن))، مضيفة أنه اختار ((أشخاصاً من الخارج لامعين ومحترمين للغاية للعمل في إدارته، وسيستمر في الوقوف وراءهم وهم يقاتلون ضد كل أولئك الذين يسعون إلى إخراج أجندة (ماغا) عن مسارها)).



دافي لوزارة النقل



في غضون ذلك، اختار الرئيس المنتخب شون دافي وزيراً للنقل، وهي وظيفة تأتي بميزانية ضخمة ومسؤوليات سلامة شاملة، وتلعب دوراً رئيسياً في الإشراف على الشركات التي يديرها الملياردير إيلون ماسك.



وكان دافي نجماً مبكراً في تلفزيون ((الواقع)) في التسعينات من القرن الماضي. ثم شغل منصب المدعي العام لمقاطعة آشلاند في ويسكونسن، قبل انتخابه للكونغرس عام 2010، واستقال من مقعده في عام 2019 بعدما علم أن طفله الأصغر يُتوقع أن يولد بمشاكل صحية.



وكان دافي من أوائل المؤيدين لترمب، الذي حضه عام 2021 على الترشح لمنصب حاكم ويسكونسن، قائلاً إنه ((سيكون رائعاً!)).



وقال ترمب في بيان، الاثنين، إن دافي ((سيعطي الأولوية للتميز والكفاءة والقدرة التنافسية والجمال عند إعادة بناء الطرق السريعة والأنفاق والجسور والمطارات في أميركا))، فضلاً عن أنه ((سيضمن أن تخدم موانئنا وسدودنا اقتصادنا دون المساس بأمننا القومي، وسيجعل سماءنا آمنة مرة أخرى)).-(وكالات)