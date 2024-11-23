من أصول تركية ويعتبر نفسه صوفيا.. ترامب يختار دكتور أوز لإدارة الخدمات الصحية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، اختياره مقدم البرامج السابق وجراح القلب محمد أوز، لتولي إدارة مراكز الرعاية والخدمات الصحية في إدارته الجديدة.



وقال في بيان: "سيكون الدكتور أوز قائدا في تحفيز الوقاية من الأمراض، حتى نحصل على أفضل النتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلدنا العظيم"، مضيفا: "سيعمل أيضا على الحد من الهدر والاحتيال داخل أغلى وكالة حكومية في بلدنا، والتي تمثل ثلث إنفاق أمتنا على الرعاية الصحية، وربع ميزانيتنا الوطنية بالكامل".



ومحمد أوز، هو ابن مهاجرين أتراك، خاض غمار محاولة فاشلة عام 2022 لتمثيل ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، وأعلن مؤخرا دعمه لترشيح روبرت كينيدي جونيور لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.



وإذا أكد مجلس الشيوخ تعيين أوز، فإنه سيكون مسؤولا عن برامج تقدم خدماتها لعشرات ملايين من الأمريكيين، كما من المقرر أن يقدم تقاريره إلى كينيدي جونيور.



وحظي أوز بشهرة كبيرة من خلال برنامج تلفزيوني قدم فيه نصائح طبية، وحمل عنوان "دكتور أوز"، لكنه أيضا تعرض لاتهامات تخص تقديم معلومات مغلوطة حول بعض العقاقير، وهي اتهامات نفاها أوز.



وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن خبراء في الطب ومنظمات في الصحة العامة وإرشادات الصحة الفيدرالية، إن أوز "خلال الفترة التي امتد فيها برنامجه، من عام 2009 وحتى 2021، وفر منصة لمنتجات خطرة ووجهات نظر سطحية، استهدفت ملايين المتابعين".



من جهة أخرى، قال أوز في مقابلة أجرتها معه "بي بي أس" في ديسمبر 2009 عن ديانته، إنه يعتبر نفسه صوفيا، وإن عائلة والده وضعت الدين أولوية وجوهرا أساسيا في حياتها، بينما كانت عائلة والدته علمانية، وقال: "لقد صارعت كثيرا من أجل هويتي الإسلامية"، مستشهدا بمقاربات والديه المختلفة للإيمان.RT