العراق يجري أول تعداد سكاني منذ 4 عقود

بدأ العراق يوم الأربعاء أول تعداد سكاني وطني منذ نحو أربعين عامًا، في خطوة تهدف إلى تحديث جمع البيانات وتخطيط التنمية في بلد تأثر طويلًا بالصراعات والانقسامات السياسية.



ورغم الأهمية التنموية للتعداد، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا. يُتوقع أن يكون للتعداد تأثير كبير على توزيع الموارد وتخصيص الميزانيات وتخطيط المشاريع التنموية.



وأعربت الأقليات عن مخاوفها من أن انخفاض أعدادها الموثقة قد يؤدي إلى تراجع نفوذها السياسي وتقليص الفوائد الاقتصادية ضمن نظام تقاسم السلطة القائم على الطوائف في العراق.





وتشهد مناطق مثل كركوك وديالى والموصل، التي تُعد موضع نزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقلة، تركيزًا خاصًا. وأكد علي عريان صالح، المدير التنفيذي للتعداد في وزارة التخطيط، أن اتفاقات بشأن كيفية إجراء التعداد في هذه المناطق تم التوصل إليها في اجتماعات ضمت رئيس الوزراء والرئيس العراقي ومسؤولين أكراد رفيعي المستوى.



وأوضح صالح أن باحثين من جميع المجموعات العرقية الكبرى - الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين - سيشاركون في تنفيذ التعداد لضمان النزاهة.



وسيكون هذا التعداد الأول من نوعه الذي يستخدم تقنيات متقدمة لجمع وتحليل البيانات، مما سيوفر صورة شاملة عن المشهد الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للعراق. ويشارك حوالي 120,000 موظف في التعداد، حيث سيغطون ما يقرب من 160 وحدة سكنية لكل منهم خلال يومين.



وأعلنت وزارة الداخلية فرض حظر تجوال شامل خلال فترة التعداد، حيث تم تقييد حركة المواطنين والمركبات والقطارات بين المدن والمناطق الريفية، باستثناء الحالات الإنسانية.



وسيتم تنفيذ التعداد باستخدام أسلوب "دي جوري"، حيث يتم احتساب الأشخاص في أماكن إقامتهم المعتادة، مما يعني أن النازحين داخليًا بسبب الحروب سيتم احتسابهم في المناطق التي استقروا فيها وليس في مجتمعاتهم الأصلية. واستُثني من التعداد العراقيون المقيمون في الخارج أو الذين تم تهجيرهم قسرًا إلى دول أخرى.



وقدر صالح عدد سكان العراق بـ 44.5 مليون نسمة، وأشار إلى أن حصة إقليم كردستان من الميزانية الوطنية، المقدرة حاليًا بنسبة 12%، تعتمد على تقدير عدد سكانه بـ 6 ملايين.



وبموجب أمر من المحكمة الاتحادية العراقية، استُبعدت الأسئلة المتعلقة بالعرق والانتماء الطائفي، وركز التعداد فقط على التصنيفات الدينية العامة مثل مسلم ومسيحي. وتهدف هذه الخطوة إلى منع التوترات وضمان أن يخدم التعداد أهدافًا تنموية بدلًا من تعزيز الانقسامات.

ويرى مدير منظمة المساعدات العامة في أربيل، هوگر شاتو، أن التعداد سيعيد تشكيل خريطة التفكير السياسي واتخاذ القرارات المستقبلية. وأكد أن البيانات الناتجة سيكون لها تأثيرات سياسية واقتصادية لا مفر منها، مشيرًا إلى أن تخصيص الميزانيات بناءً على عدد السكان هو أمر عادل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المتأثرة بالحروب.



وأضاف شاتو أن تأخر إجراء التعداد لم يكن بسبب المخاوف الأمنية فقط، بل أيضًا لأسباب سياسية، حيث كانت هناك بيانات لم ترغب السلطات في الكشف عنها، مثل مستويات الفقر في كل محافظة.



وقبل بدء التعداد، دعا قادة المجتمع في مختلف المناطق المواطنين إلى التعاون مع فرق التعداد.

وفي منطقة الأعظمية ببغداد، حث عبد الوهاب السامرائي، خطيب مسجد الإمام أبي حنيفة، المواطنين على المشاركة، معتبرًا ذلك "واجبًا لضمان حقوق الأجيال القادمة".- وكالات

