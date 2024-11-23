العراق يجري أول تعداد سكاني منذ 4 عقود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ العراق يوم الأربعاء أول تعداد سكاني وطني منذ نحو أربعين عامًا، في خطوة تهدف إلى تحديث جمع البيانات وتخطيط التنمية في بلد تأثر طويلًا بالصراعات والانقسامات السياسية.
ورغم الأهمية التنموية للتعداد، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا. يُتوقع أن يكون للتعداد تأثير كبير على توزيع الموارد وتخصيص الميزانيات وتخطيط المشاريع التنموية.
وأعربت الأقليات عن مخاوفها من أن انخفاض أعدادها الموثقة قد يؤدي إلى تراجع نفوذها السياسي وتقليص الفوائد الاقتصادية ضمن نظام تقاسم السلطة القائم على الطوائف في العراق.
وتشهد مناطق مثل كركوك وديالى والموصل، التي تُعد موضع نزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقلة، تركيزًا خاصًا. وأكد علي عريان صالح، المدير التنفيذي للتعداد في وزارة التخطيط، أن اتفاقات بشأن كيفية إجراء التعداد في هذه المناطق تم التوصل إليها في اجتماعات ضمت رئيس الوزراء والرئيس العراقي ومسؤولين أكراد رفيعي المستوى.
وأوضح صالح أن باحثين من جميع المجموعات العرقية الكبرى - الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين - سيشاركون في تنفيذ التعداد لضمان النزاهة.
وسيكون هذا التعداد الأول من نوعه الذي يستخدم تقنيات متقدمة لجمع وتحليل البيانات، مما سيوفر صورة شاملة عن المشهد الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للعراق. ويشارك حوالي 120,000 موظف في التعداد، حيث سيغطون ما يقرب من 160 وحدة سكنية لكل منهم خلال يومين.
وأعلنت وزارة الداخلية فرض حظر تجوال شامل خلال فترة التعداد، حيث تم تقييد حركة المواطنين والمركبات والقطارات بين المدن والمناطق الريفية، باستثناء الحالات الإنسانية.
وسيتم تنفيذ التعداد باستخدام أسلوب "دي جوري"، حيث يتم احتساب الأشخاص في أماكن إقامتهم المعتادة، مما يعني أن النازحين داخليًا بسبب الحروب سيتم احتسابهم في المناطق التي استقروا فيها وليس في مجتمعاتهم الأصلية. واستُثني من التعداد العراقيون المقيمون في الخارج أو الذين تم تهجيرهم قسرًا إلى دول أخرى.
وقدر صالح عدد سكان العراق بـ 44.5 مليون نسمة، وأشار إلى أن حصة إقليم كردستان من الميزانية الوطنية، المقدرة حاليًا بنسبة 12%، تعتمد على تقدير عدد سكانه بـ 6 ملايين.
وبموجب أمر من المحكمة الاتحادية العراقية، استُبعدت الأسئلة المتعلقة بالعرق والانتماء الطائفي، وركز التعداد فقط على التصنيفات الدينية العامة مثل مسلم ومسيحي. وتهدف هذه الخطوة إلى منع التوترات وضمان أن يخدم التعداد أهدافًا تنموية بدلًا من تعزيز الانقسامات.
ويرى مدير منظمة المساعدات العامة في أربيل، هوگر شاتو، أن التعداد سيعيد تشكيل خريطة التفكير السياسي واتخاذ القرارات المستقبلية. وأكد أن البيانات الناتجة سيكون لها تأثيرات سياسية واقتصادية لا مفر منها، مشيرًا إلى أن تخصيص الميزانيات بناءً على عدد السكان هو أمر عادل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المتأثرة بالحروب.
وأضاف شاتو أن تأخر إجراء التعداد لم يكن بسبب المخاوف الأمنية فقط، بل أيضًا لأسباب سياسية، حيث كانت هناك بيانات لم ترغب السلطات في الكشف عنها، مثل مستويات الفقر في كل محافظة.
وقبل بدء التعداد، دعا قادة المجتمع في مختلف المناطق المواطنين إلى التعاون مع فرق التعداد.
وفي منطقة الأعظمية ببغداد، حث عبد الوهاب السامرائي، خطيب مسجد الإمام أبي حنيفة، المواطنين على المشاركة، معتبرًا ذلك "واجبًا لضمان حقوق الأجيال القادمة".- وكالات
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