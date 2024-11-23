سباق زمني لإنقاذ مفاوضات المناخ في قمة COP29

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع اقتراب الموعد النهائي، عاد المفاوضون في قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ يوم الأربعاء إلى مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إيجاد اتفاق لجلب مزيد من التمويل للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وهو رقم يفوق ما أبدت الدول الغنية استعدادها لتقديمه حتى الآن.
ودعا رئيس القمة مختار باباييف المفاوضين إلى إنهاء الجوانب الفنية للمحادثات بحلول ظهر الأربعاء للتركيز على القضايا الجوهرية.
وتتمثل القضية الرئيسية في توفير 1.3 تريليون دولار التي تطالب بها الدول النامية للتعامل مع أضرار تغير المناخ وتطوير أنظمة طاقة نظيفة. وبينما يتفق الخبراء على أن ما لا يقل عن تريليون دولار مطلوب، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن ما قدمته الدول المتقدمة حتى الآن.
ويدور الخلاف حول ثلاثة محاور رئيسية: حجم المبالغ المالية المطلوبة، النسبة التي ستقدم كمنح مقارنة بالقروض، وتحديد الجهات التي ستسهم في التمويل.
وخلال جلسة لمناقشة التقدم المحرز، أشار وزير المناخ الأسترالي كريس بوين إلى وجود مقترحات متباينة حول حجم التمويل، حيث تراوحت الأرقام بين 1.3 تريليون دولار التي اقترحتها الدول النامية، وأرقام أقل مثل 900 مليار و600 مليار و440 مليار دولار.
لكن التحدي يكمن في تحديد قاعدة المساهمين. وأكد دييغو بالانزا، رئيس مجموعة الدول المتشابهة التفكير، أن المقترح الحالي البالغ 200 مليار دولار غير كافٍ. وأضاف: "الدول المتقدمة التي تقع عليها المسؤولية القانونية لتوفير التمويل تواصل نقل المسؤولية إلى الدول النامية".
على صعيد آخر، قال وزير المناخ في جنوب أفريقيا، ديون جورج، إن جميع الأطراف أكدت التزامها بتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة دبي العام الماضي بشأن الانتقال من الوقود الأحفوري. كما أشاد وزير المناخ النيوزيلندي، سيمون واتس، بالتقدم في ما يعرف بالمادة 6، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال نظام ائتمانات الكربون الذي يسمح للدول بالتعويض عن انبعاثاتها عبر تمويل مشاريع بيئية في أماكن أخرى.
وفي ريو دي جانيرو، حيث اختتمت قمة مجموعة العشرين، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الكبرى على تحقيق نجاح قمة COP29. وقال: "الهدف المالي يجب أن يلبي احتياجات الدول النامية، بدءًا بزيادة كبيرة في التمويل العام بشروط ميسرة".
وفي إشارة لضرورة تسريع الجهود، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الدول المتقدمة إلى تقديم أهداف خفض الانبعاثات لعام 2050 إلى عام 2040 أو 2045.
ومع استمرار المفاوضات، وصف محللون المشهد بأنه يدور في "دوائر مفرغة". وقالت جينيفر مورغان، المبعوثة الألمانية للمناخ: "على جميع الأطراف أن تتحلى بالقيادة الآن، وليس الإدارة فقط. يجب أن نتقدم بسرعة نحو مستقبل أخضر".
ويبقى السؤال الكبير هو ما إذا كان المجتمع الدولي سيتمكن من تجاوز الخلافات لتحقيق نتائج طموحة تساهم في معالجة التحديات المناخية المتزايدة.- وكالات
MENAFN23112024000072011014ID1108917352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.