سباق زمني لإنقاذ مفاوضات المناخ في قمة COP29

مع اقتراب الموعد النهائي، عاد المفاوضون في قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ يوم الأربعاء إلى مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إيجاد اتفاق لجلب مزيد من التمويل للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وهو رقم يفوق ما أبدت الدول الغنية استعدادها لتقديمه حتى الآن.



ودعا رئيس القمة مختار باباييف المفاوضين إلى إنهاء الجوانب الفنية للمحادثات بحلول ظهر الأربعاء للتركيز على القضايا الجوهرية.



وتتمثل القضية الرئيسية في توفير 1.3 تريليون دولار التي تطالب بها الدول النامية للتعامل مع أضرار تغير المناخ وتطوير أنظمة طاقة نظيفة. وبينما يتفق الخبراء على أن ما لا يقل عن تريليون دولار مطلوب، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن ما قدمته الدول المتقدمة حتى الآن.



ويدور الخلاف حول ثلاثة محاور رئيسية: حجم المبالغ المالية المطلوبة، النسبة التي ستقدم كمنح مقارنة بالقروض، وتحديد الجهات التي ستسهم في التمويل.



وخلال جلسة لمناقشة التقدم المحرز، أشار وزير المناخ الأسترالي كريس بوين إلى وجود مقترحات متباينة حول حجم التمويل، حيث تراوحت الأرقام بين 1.3 تريليون دولار التي اقترحتها الدول النامية، وأرقام أقل مثل 900 مليار و600 مليار و440 مليار دولار.



لكن التحدي يكمن في تحديد قاعدة المساهمين. وأكد دييغو بالانزا، رئيس مجموعة الدول المتشابهة التفكير، أن المقترح الحالي البالغ 200 مليار دولار غير كافٍ. وأضاف: "الدول المتقدمة التي تقع عليها المسؤولية القانونية لتوفير التمويل تواصل نقل المسؤولية إلى الدول النامية".



على صعيد آخر، قال وزير المناخ في جنوب أفريقيا، ديون جورج، إن جميع الأطراف أكدت التزامها بتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة دبي العام الماضي بشأن الانتقال من الوقود الأحفوري. كما أشاد وزير المناخ النيوزيلندي، سيمون واتس، بالتقدم في ما يعرف بالمادة 6، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال نظام ائتمانات الكربون الذي يسمح للدول بالتعويض عن انبعاثاتها عبر تمويل مشاريع بيئية في أماكن أخرى.



وفي ريو دي جانيرو، حيث اختتمت قمة مجموعة العشرين، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الكبرى على تحقيق نجاح قمة COP29. وقال: "الهدف المالي يجب أن يلبي احتياجات الدول النامية، بدءًا بزيادة كبيرة في التمويل العام بشروط ميسرة".



وفي إشارة لضرورة تسريع الجهود، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الدول المتقدمة إلى تقديم أهداف خفض الانبعاثات لعام 2050 إلى عام 2040 أو 2045.



ومع استمرار المفاوضات، وصف محللون المشهد بأنه يدور في "دوائر مفرغة". وقالت جينيفر مورغان، المبعوثة الألمانية للمناخ: "على جميع الأطراف أن تتحلى بالقيادة الآن، وليس الإدارة فقط. يجب أن نتقدم بسرعة نحو مستقبل أخضر".



ويبقى السؤال الكبير هو ما إذا كان المجتمع الدولي سيتمكن من تجاوز الخلافات لتحقيق نتائج طموحة تساهم في معالجة التحديات المناخية المتزايدة.- وكالات