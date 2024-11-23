السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها بسبب تهديد هجوم جوي كبير

أغلقت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف أبوابها مؤقتًا اليوم الأربعاء، بعد تحذيرات من هجوم جوي "كبير" وشيك على المدينة، وفقًا لبيان نشر على موقع السفارة الإلكتروني.



وجاء في البيان: "كإجراء احترازي، ستُغلق السفارة، وتم توجيه موظفيها بالبقاء في أماكن آمنة"، مضيفًا أن المواطنين الأمريكيين في كييف يجب أن يكونوا مستعدين لاتخاذ إجراءات احترازية مماثلة.



وتأتي هذه التحذيرات بعد يوم واحد من استخدام أوكرانيا أمريكية من طراز ATACMS لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية لأول مرة، بعد أن منح الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لاستخدام هذه الأسلحة عقب تردد استمر شهورًا.



وكانت موسكو قد حذرت سابقًا من أن استخدام مثل هذه الأسلحة التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا سيعتبر تصعيدًا خطيرًا للحرب. وفي استجابة لذلك، خفضت روسيا العتبة اللازمة لاستخدام الأسلحة النووية في حال وقوع هجمات تقليدية موسعة.



ووصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار بايدن بالموافقة على استخدام ATACMS بأنه "إضافة للوقود على النار".

دعم عسكري إضافي

وأفادت تقارير بأن كوريا الشمالية زودت روسيا بأنظمة مدفعية إضافية، بما في ذلك مدافع ذاتية الدفع وصواريخ متعددة الإطلاق، لدعم جهودها العسكرية في أوكرانيا.



وأشارت استخبارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا إلى وجود آلاف الجنود الكوريين الشماليين في منطقة كورسك الروسية، حيث شنت القوات الأوكرانية هجومًا مفاجئًا في وقت سابق من هذا العام.



وفي خطوة أخرى لدعم كييف، أفادت تقارير بأن بايدن وافق يوم الأربعاء على تزويد أوكرانيا بألغام مضادة للأفراد، وهي خطوة تهدف لتعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية. وأكدت التقارير أن هذه الألغام غير مستدامة، حيث تصبح غير فعالة بعد فترة محددة، وأكدت أوكرانيا أنها لن تستخدمها في المناطق المأهولة بالسكان.



ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس مع اقتراب انتهاء فترة إدارة بايدن وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، مما يزيد من تعقيد الوضع العسكري والدبلوماسي في الحرب الروسية الأوكرانية.- وكالات