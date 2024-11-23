السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها بسبب تهديد هجوم جوي كبير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف أبوابها مؤقتًا اليوم الأربعاء، بعد تحذيرات من هجوم جوي "كبير" وشيك على المدينة، وفقًا لبيان نشر على موقع السفارة الإلكتروني.
وجاء في البيان: "كإجراء احترازي، ستُغلق السفارة، وتم توجيه موظفيها بالبقاء في أماكن آمنة"، مضيفًا أن المواطنين الأمريكيين في كييف يجب أن يكونوا مستعدين لاتخاذ إجراءات احترازية مماثلة.
وتأتي هذه التحذيرات بعد يوم واحد من استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية من طراز ATACMS لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية لأول مرة، بعد أن منح الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لاستخدام هذه الأسلحة عقب تردد استمر شهورًا.
وكانت موسكو قد حذرت سابقًا من أن استخدام مثل هذه الأسلحة التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا سيعتبر تصعيدًا خطيرًا للحرب. وفي استجابة لذلك، خفضت روسيا العتبة اللازمة لاستخدام الأسلحة النووية في حال وقوع هجمات تقليدية موسعة.
ووصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار بايدن بالموافقة على استخدام ATACMS بأنه "إضافة للوقود على النار".
دعم عسكري إضافي
وأفادت تقارير بأن كوريا الشمالية زودت روسيا بأنظمة مدفعية إضافية، بما في ذلك مدافع ذاتية الدفع وصواريخ متعددة الإطلاق، لدعم جهودها العسكرية في أوكرانيا.
وأشارت استخبارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا إلى وجود آلاف الجنود الكوريين الشماليين في منطقة كورسك الروسية، حيث شنت القوات الأوكرانية هجومًا مفاجئًا في وقت سابق من هذا العام.
وفي خطوة أخرى لدعم كييف، أفادت تقارير بأن بايدن وافق يوم الأربعاء على تزويد أوكرانيا بألغام مضادة للأفراد، وهي خطوة تهدف لتعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية. وأكدت التقارير أن هذه الألغام غير مستدامة، حيث تصبح غير فعالة بعد فترة محددة، وأكدت أوكرانيا أنها لن تستخدمها في المناطق المأهولة بالسكان.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس مع اقتراب انتهاء فترة إدارة بايدن وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، مما يزيد من تعقيد الوضع العسكري والدبلوماسي في الحرب الروسية الأوكرانية.- وكالات
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