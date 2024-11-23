تدمير ٨٠% من البنية التحتية للاتصالات في فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد الرزاق النتشة، أن عدوان الاحتلال الاسرائيلي دمر ٨٠% من البنية التحتية للاتصالات في كل من غزة والضفة الغربية.
وأكد الوزير في جلسة على هامش فعاليات منتدى الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الشركات الفلسطينية كانت قادرة على الخروج بحلول لتسيير عمليات الاتصالات بالقطاع، وهذا عمل ريادي في ظل هذه الحرب القاسية.
واكد على أن القطاع يجاهد للصمود قي ظل الظروف الصعبة، قائلا إن القطاع في فلسطين يطالب الجهات الدولية بحقه في إدخال خدمات الجيل الرابع والخامس حيث يعمل الاحتلال منذ سنوات على مصادرة حق الفلسطيني في الحصول على ترددات هذه الخدمات.
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