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تدمير ٨٠% من البنية التحتية للاتصالات في فلسطين

11/23/2024 3:53:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد الرزاق النتشة، أن عدوان الاحتلال الاسرائيلي دمر ٨٠% من البنية التحتية للاتصالات في كل من غزة والضفة الغربية.
وأكد الوزير في جلسة على هامش فعاليات منتدى الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الشركات الفلسطينية كانت قادرة على الخروج بحلول لتسيير عمليات الاتصالات بالقطاع، وهذا عمل ريادي في ظل هذه الحرب القاسية.

واكد على أن القطاع يجاهد للصمود قي ظل الظروف الصعبة، قائلا إن القطاع في فلسطين يطالب الجهات الدولية بحقه في إدخال خدمات الجيل الرابع والخامس حيث يعمل الاحتلال منذ سنوات على مصادرة حق الفلسطيني في الحصول على ترددات هذه الخدمات.

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