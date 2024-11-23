حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 44 ألفا

حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 44 ألفا
التاريخ
11/23/2024 3:53:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، أن الاحتلال ارتكب محزرتين ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 13 شهيدا و 84 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 43,985 شهيدا و 104,092 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، وفق الوزارة.
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