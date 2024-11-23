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حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 44 ألفا

11/23/2024 3:53:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، أن الاحتلال ارتكب محزرتين ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 13 شهيدا و 84 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 43,985 شهيدا و 104,092 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، وفق الوزارة.

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