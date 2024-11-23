Sunday, 24 November 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطفال فلسطين في يومهم العالمي: قتل وتيتُّم واعتقال وجوع وحرمان من الدراسة

11/23/2024 3:53:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل في 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرت فيه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، التي أكدت حقه في الحياة والرعاية الصحية والتغذية والتعليم، تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاك الاتفاقية وحرمان أطفال فلسطين من أيسط حقوقهم المكفولة.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد ما يزيد على 13.486 طفلا، بينهم 13.319 في القطاع، و167 في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي الفترة ذاتها، اعتقل الاحتلال ما لا يقل عن 770 طفلا من الضّفة، في حين لا تتوفر معطيات عن أعداد الأطفال المعتقلين من غزة، بحسب نادي الأسير.

وأضاف أن هناك 100 طفل رهن الاعتقال الإداري، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً في سابقة، استنادا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات.

وأشار إلى أن الاحتلال يحرم جميع عائلات الأطفال المعتقلين من زيارتهم منذ بدء الحرب، كما آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت أن الأطفال المعتقلين يواجهون إلى جانب جريمة التعذيب والتجويع والجرائم الطبية كابوس انتشار مرض الجرب "السكايبوس" تحديدا في قسم الأطفال في سجن (مجدو).

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال أعاد اعتقال تسعة من أصل 169 طفلا، على الأقل أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني عام 2023.

وفي بيان لوزارة التربية والتعليم العالي، أشارت إلى ارتقاء أكثر من 11 ألف طالب من الأطفال في قطاع غزة، و81 من الضفة الغربية، منذ بدء الحرب.

وبينت أن 171 مدرسة حكومية في غزة تعرضت لأضرار بالغة، ودمرت أكثر من 77 بشكل كامل، وتعرضت 126 مدرسة حكومية، إضافة الى 65 من مدارس وكالة الاونروا للقصف والتخريب، وأشار الى أن 91 مدرسة في الضفة الغربية تعرضت للتخريب.

وأشارت وزارة التربية، إلى ان نحو 700 ألف طالب، ما زالوا محرومين من الذهاب الى مدارسهم بسبب العدوان المستمر على القطاع.

وبحسب بيان لليونيسيف، فإن الحرب في قطاع غزة تؤدي إلى تأثيرات كارثية على الأطفال والأسر، إذ يموت الأطفال بمعدل مقلق.

وتفيد التقارير أن نحو 1.9 مليون شخص - حوالي 9 من كل 10 من سكان غزة - هُجّروا داخلياً، وأكثر من نصفهم أطفال، ولا يحصل هؤلاء على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء، وأن هناك أكثر من 600 ألف طفل محاصرون في رفح وحدها، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه. لقد دمرت منازلهم وتشتتت أسرهم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الأضرار والدمار أدت إلى شل خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء غزة، وسط نقص الإمدادات وانخفاض عدد الأسِرّة، إضافة الى انتشار فيروس شلل الأطفال إلى قائمة التهديدات، وخاصة بالنسبة لآلاف الأطفال غير المحصنين، بعد أن ظل قطاع غزة خاليا من مرض شلل الأطفال منذ 25 عاما.

وأوضحت أن إمكانية الحصول على الأغذية شهدت تراجعاً شديداً، وإن الوفاة جوعاً خطر فعلي محدق للعديد من الأسر. وفي أواخر حزيران/ يونيو 2024، وجد تقرير صادر عن "مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي 'أنَّ 96 بالمئة من السكان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بما في ذلك زهاء نصف مليون شخص يعانون من أوضاع كارثية. ويظل هناك خطر شديد بمواجهة مجاعة طالما استمر النزاع وظلت إمكانية الوصول الإنساني مقيدة.

وأشارت وزارة الصحة أن 39 مواطنا استشهدوا جراء المجاعة، غالبيتهم من الأطفال.

وفي بيان صادر عن اليونيسف في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أورد أن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة منطقة حرب محاصرة، وأن وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة تضررت، وهي آخر وحدة متبقية في الشمال، في هجمات عنيفة في الأيام الأخيرة.

وأضاف إن "أي طفل حديث الولادة يكافح للحفاظ على أنفاسه من داخل حاضنة المستشفى عاجز تمامًا عن حماية نفسه ويعتمد كليًا على الرعاية الطبية والمعدات المتخصصة للبقاء على قيد الحياة.

وأشار إلى أنه في قطاع غزة، يُقدر ما لا يقل عن 4000 رضيع انقطعوا عن رعاية الأطفال حديثي الولادة المنقذة للحياة في العام 2023 بسبب الهجمات المستمرة على المستشفيات التي تحاول بجد إبقاءهم على قيد الحياة، وبسبب انقطاع إمدادات الكهرباء ولأن القليل من الوقود الذي يتم تسليمه لمدّ المستشفيات بالطاقة غير كافٍ على الإطلاق. كان هذا مميتًا بشكل خاص في الأجزاء الشمالية من قطاع غزة.

وبين أن ثلاث من وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة - كلها في شمال غزة دمرت - وانخفض عدد الحاضنات المتاحة بنسبة 70% إلى حوالي 54 حاضنة في جميع أنحاء القطاع.

وأشار أن ما لا يقل 6000 طفل حديث الولادة يحتاجون إلى رعاية مركزة في قطاع غزة كل عام. ولكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى، وكان يقدر عدد وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في قطاع غزة بـ8 وبإجمالي 178حاضنة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,972 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (وفا)

MENAFN23112024000072011014ID1108917346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث