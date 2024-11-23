إعلام عبري: مقتل 4 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى عليهم جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء، بمقتل 4 جنود إسرائيليين إثر انهيار مبنى عليهم في جنوب لبنان.
كان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، في هجوم داخل الأراضي اللبنانية.
وأفاد الجيش في بيان أن القتيل رقيب أول احتياط من لواء غولاني، وقتل أثناء القتال في جنوب لبنان.
وبحسب تقارير صحفية، قتل الجندي عندما ضربت مسيّرة انتحارية تابعة لحزب الله وحدة للجيش الإسرائيلي تعمل في جنوب لبنان، على بعد كيلومترين تقريبا من الحدود.
MENAFN23112024000072011014ID1108917344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.