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إعلام عبري: مقتل 4 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى عليهم جنوب لبنان

11/23/2024 3:53:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء، بمقتل 4 جنود إسرائيليين إثر انهيار مبنى عليهم في جنوب لبنان.

كان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، في هجوم داخل الأراضي اللبنانية.


وأفاد الجيش في بيان أن القتيل رقيب أول احتياط من لواء غولاني، وقتل أثناء القتال في جنوب لبنان.


وبحسب تقارير صحفية، قتل الجندي عندما ضربت مسيّرة انتحارية تابعة لحزب الله وحدة للجيش الإسرائيلي تعمل في جنوب لبنان، على بعد كيلومترين تقريبا من الحدود.

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