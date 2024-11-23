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نعيم قاسم: استعدنا عافيتنا وسنطرد الاحتلال من أرضنا

11/23/2024 3:53:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن الحزب استعاد عافيته وإن إسرائيل لن تهزمه مشددا على أن المقاومة ستستمر سواء نجحت المفاوضات مع إسرائيل أم لم تنجح.

وفي ما يلي أبرز ما ورد في كلمة قاسم:

- العدو الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف
-على العدو أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافه بيروت
-حرصنا على أن نقدم الإسناد لغزة آخذين بعين الاعتبار الظروف في لبنان
-واجهنا معركتين الأولى إسناد غزة والثانية صد العدوان الإسرائيلي على لبنان
-الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها.
-وزير الخارجية الإسرائيلي غير الأهداف حين قال إن الهدف ليس تدمير حزب الله
-المقاومة تقاتل الاحتلال حيث يتقدم ويوجد تبديل للمقاومين حتى قرى الحافة الأمامية
-لدى المقاومة القدرة على الاستمرار على هذه الوتيرة ولمدة طويلة
-ليس مهما أن يقال إن الجيش الإسرائيلي دخل قرية أو خرج منها المهم كم قتل منه
-لا يمكن للمحتل الإسرائيلي أن يستقر أو يتقدم في أرضنا وسيطرد
-لا يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض شروطها علينا
-مستمرون في الميدان سواء نجحت المفاوضات أم لا
-ليس لدينا إلا قرار واحد هو الصمود والاستمرار مهما طال الزمن
-وقف إطلاق النار الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبجدية نتنياهو
-نحن أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام
-نواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أميركية
-سنبقى في الميدان وسنقاتل وسنجعل الكلفة ترتفع على العدو أيضا
-الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة

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