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الزراعة: المستشفى البيطري يسهم بالسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

11/23/2024 3:53:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات ‏






عمان - قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن القطاع الصحي البيطري يعد من أهم القطاعات مساهمة في شمولية ودعم الصحة العامة للمجتمع في ظل الأوبئة الفتاكة التي انتشرت أخيرا في العالم، والتي في غالبيتها حيوانية المنشأ.
جاء ذلك خلال رعايته، أمس، الحفل التعريفي بالمستشفى البيطري والمركز التأهيلي التابعين للمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9)، بحضور ممثلين عن القطاع الطبي البيطري من القطاعين الحكومي والخاص والجهات الإقليمية والدولية والممثلين عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشار حنيفات، إلى أن إنشاء المستشفى والمركز، بهدف لتقديم الرعاية الطبية البيطرية الشاملة والمتميزة للحيوانات الأليفة، والذي بدوره سيسهم بالسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحد من انتشارها.
وأكد أهمية إنشاء المستشفى، لما يقدمه من رعاية طبية بيطرية شاملة ومتميزة للحيوانات الأليفة وعلى رأسها الكلاب البوليسية، ليؤكد اهتمام الوزارة بالمحافظة على وسيلة دفاعية مهمة وفاعلة في منظومة الأمن الوطني، لحماية وطننا العزيز من المخاطر وتعزيز مفهوم الأمن والأمان الذي يتميز به الأردن.
بدوره، قال مدير عام المركز عاصم حياصات، إن المركز تأسس كوحدة مستقلة بأقسامه المختلفة، ليكون المظلة الرئيسة المشرفة على رفد الوحدات الأمنية بالكلاب البوليسية المدربة، وتأهيل المرتبات الأمنية المسؤولة عن عملها ورعايتها، والإشراف والتأكد من استمرارية عملها على أكمل وجه.
وأضاف أن المستشفى والمركز، يسهمان بحماية الصحة العامة للمجتمع عن طريق تطبيق المفهوم العالمي للصحة الواحدة، بالتصدي للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ورفع كفاءة الطبيب البيطري الأردني بتنظيم دورات علمية.
وعلى هامش الحفل، أعلن مدير عام المركز عن إطلاق أول دورتين علميتين بتشخيص الأمراض للحيوانات الأليفة في مستهل العام المقبل، الأولى في المركز، والثانية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
ويهدف الحفل التعريفي بالمستشفى لبحث سبل التعاون مع القطاع الصحي البيطري، ودعم العيادات البيطرية، لرفع مستوى الرعاية بالحيوانات الأليفة، ونقل المعرفة وتقديم الخدمات الطبية البيطرية لتتكاتف الجهود، ليكون الأردن معلما بارزا ومرجعا موثوقا في المجال الصحي البيطري في المنطقة عربيا وعالميا.
وتخلل الحفل، الاطلاع على أقسام وأنظمة ومعدات المستشفى والمركز، والاستماع لشرح مفصل قدمه مدير المستشفى الطبيب سميح أبو طربوش عن الحالات الطبية البيطرية المتقدمة التي تعامل معها المستشفى منذ بدء تشغيله مطلع العام الحالي، مؤكدا ضرورة تطوير الأعمال التي تسهم في استدامة مختلف مخرجات أعمال المركز.-(بترا)

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