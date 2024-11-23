الزراعة: المستشفى البيطري يسهم بالسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان - قال وزير
الزراعة خالد حنيفات، إن القطاع الصحي البيطري يعد من أهم القطاعات مساهمة في شمولية ودعم الصحة العامة للمجتمع في ظل الأوبئة الفتاكة التي انتشرت أخيرا في العالم، والتي في غالبيتها حيوانية المنشأ.
جاء ذلك خلال رعايته، أمس، الحفل التعريفي بالمستشفى البيطري والمركز التأهيلي التابعين للمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9)، بحضور ممثلين عن القطاع الطبي البيطري من القطاعين الحكومي والخاص والجهات الإقليمية والدولية والممثلين عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشار حنيفات، إلى أن إنشاء المستشفى والمركز، بهدف لتقديم الرعاية الطبية البيطرية الشاملة والمتميزة للحيوانات الأليفة، والذي بدوره سيسهم بالسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحد من انتشارها.
وأكد أهمية إنشاء المستشفى، لما يقدمه من رعاية طبية بيطرية شاملة ومتميزة للحيوانات الأليفة وعلى رأسها الكلاب البوليسية، ليؤكد اهتمام الوزارة بالمحافظة على وسيلة دفاعية مهمة وفاعلة في منظومة الأمن الوطني، لحماية وطننا العزيز من المخاطر وتعزيز مفهوم الأمن والأمان الذي يتميز به الأردن.
بدوره، قال مدير عام المركز عاصم حياصات، إن المركز تأسس كوحدة مستقلة بأقسامه المختلفة، ليكون المظلة الرئيسة المشرفة على رفد الوحدات الأمنية بالكلاب البوليسية المدربة، وتأهيل المرتبات الأمنية المسؤولة عن عملها ورعايتها، والإشراف والتأكد من استمرارية عملها على أكمل وجه.
وأضاف أن المستشفى والمركز، يسهمان بحماية الصحة العامة للمجتمع عن طريق تطبيق المفهوم العالمي للصحة الواحدة، بالتصدي للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ورفع كفاءة الطبيب البيطري الأردني بتنظيم دورات علمية.
وعلى هامش الحفل، أعلن مدير عام المركز عن إطلاق أول دورتين علميتين بتشخيص الأمراض للحيوانات الأليفة في مستهل العام المقبل، الأولى في المركز، والثانية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
ويهدف الحفل التعريفي بالمستشفى لبحث سبل التعاون مع القطاع الصحي البيطري، ودعم العيادات البيطرية، لرفع مستوى الرعاية بالحيوانات الأليفة، ونقل المعرفة وتقديم الخدمات الطبية البيطرية لتتكاتف الجهود، ليكون الأردن معلما بارزا ومرجعا موثوقا في المجال الصحي البيطري في المنطقة عربيا وعالميا.
وتخلل الحفل، الاطلاع على أقسام وأنظمة ومعدات المستشفى والمركز، والاستماع لشرح مفصل قدمه مدير المستشفى الطبيب سميح أبو طربوش عن الحالات الطبية البيطرية المتقدمة التي تعامل معها المستشفى منذ بدء تشغيله مطلع العام الحالي، مؤكدا ضرورة تطوير الأعمال التي تسهم في استدامة مختلف مخرجات أعمال المركز.-(بترا)
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