Sunday, 24 November 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طقس لطيف حتى السبت وانخفاض ملموس الأحد

11/23/2024 3:53:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الطقس الجمعة والسبت لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويتوقع يوم الأحد، أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا؛ حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيًا في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 8، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 21 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.-(بترا)

MENAFN23112024000072011014ID1108917341

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث