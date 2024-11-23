طقس لطيف حتى السبت وانخفاض ملموس الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الطقس الجمعة والسبت لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويتوقع يوم الأحد، أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا؛ حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيًا في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 8، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 21 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.-(بترا)
MENAFN23112024000072011014ID1108917341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.