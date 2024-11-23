طقس لطيف حتى السبت وانخفاض ملموس الأحد

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الطقس الجمعة والسبت لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويتوقع يوم الأحد، أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا؛ حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيًا في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 8، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 21 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.-(بترا)