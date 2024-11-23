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وفد حكومي أردني يطّلع على التجربة السعودية في الأرشفة والتحول الرقمي

11/23/2024 3:53:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اطلع وفدٌ حكومي أردني خلال زيارته أخيرا للمملكة العربية السعودية، على تجربتها الرائدة في مجالي الأرشفة والتحوُّل الرقمي، بهدف نقل خبراتها للأردن.


وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن الزيارة تضمنت سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية إلى جهات متخصصة، أبرزُها شركة "علم"، ومركز الأرشيف الموحَّد، والخدمات العدلية، بالإضافة إلى الطلاع على آليات ترميم الوثائق وأرشفتها، بما في ذلك وثائق وزارة العدل السعودية والحلول الرقمية التي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الخاصة بكاتب العدل.


كما شملت الجولة زيارات لمراكز متخصصة في الأرشفة، ومشاركة في ورشة عمل تناولت أبرز التحديات والحلول في هذا المجال.


وأكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون العربي في مجالي الأرشفة والتحوُّل الرقمي، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في إدارة الوثائق والمعلومات، بما يواكبُ التطورات التكنولوجية الحديثة ويدعمُ تحقيق التحوُّل الرقمي الشامل، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية بشكل يتماشى مع الرؤى الوطنية، معربين عن تقديرهم للتجربة السعودية الرائدة.


وبين المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع الأرشفة الإلكترونية في الأردن؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم التحوُّل الرقمي في المؤسسات الحكومية.


وثمنوا الشراكة الاستراتيجية بين المركز وشركة "كي بي دبليو"، التي تسعى إلى تقديم خدمات أرشفة مبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على الوثائق الوطنية ضمن منظومة عمل متطورة تدعم الأهداف الوطنية.


وضم الوفد الزائر أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأمين عام وزارة العدل الدكتورة خلود العبادي، ونائب مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني ريهام المصري، ومدير عام المحاكم الشرعية سماحة الشيخ سميح الزعبي، ومندوبًا عن دائرة الأراضي والمساحة ومندوب شركة "كي بي دبليو" المهندسة ريتا عصفور، الشريك الاستراتيجي لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي،-(بترا)

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