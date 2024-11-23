منحة أميركية لدراسة النباتات الأردنية التي تزيل الألم المزمن دون إدمان

حصل الدكتور جهاد المليطي من الجامعة الأردنية، بالتعاون مع الدكتور ويليام جيرويك من كاليفورنيا، سان دييغو، على منحة رائدة من معاهد الصحة الوطنية الأميركية قيمتها 341 ألف دولار، وذلك لدراسة الأردنية ذات القدرة على الألم المزمن دون إدمان.



وبينت جامعة كاليفورنيا في بيان، إن هذه المنحة تعد الأولى من نوعها تُمنح لباحث رئيسي من الأردن، كما سيتم تخصيص معظم التمويل لدعم الأنشطة البحثية داخل الأردن لمدة عامين؛ بهدف تطوير علاجات مبتكرة للألم من الموارد الطبيعية في المملكة، وتسليط الضوء على تنوع الغني للنبات ذات الاستخدام الطبي في البلاد، واستكشاف النباتات المستخدمة تقليدياً في الثقافة الأردنية لعلاج الألم.

وأشارت إلى أن هذه المنحة تعد امتدادًا للجهد التعاوني الذي يشمل مختبر الدكتور المليطي والدكتور يحيى طبازة في الأردن، ومختبر الدكتور جيرويك من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في توفير فرصة رائعة لتعزيز قدرات موظفي الجامعة الأردنية ورفع خبراتهم في اكتشاف المنتجات الطبيعية في منطقة تشتهر باستخدامها التاريخي للنباتات كعلاجات شعبية، إضافة إلى إنشاء تعاون مستقبلي لتأمين تمويل إضافي وتوسيع هذا العمل ليشمل مشاريع أخرى في كل من الأردن والولايات المتحدة.

وستوفر المنحة التي ستستمر لعامين تمويل مؤتمر دولي سيعقد في الجامعة الأردنية في نهاية عامها الثاني، ما يشكل فرصة ممتازة لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجامعة الأردنية وجامعة كاليفورنيا، سان دييغو، إحدى أفضل المؤسسات البحثية في العالم والمصنفة رقم 21 بين أفضل الجامعات العالمية. بترا