أكثر من 51 ألف طالب وافد يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الأردنية من 113 دولة

أعلن أمين عام وزارة العالي والبحث العلمي /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في الوزارة الدكتور مأمون الدبعي بأن عدد الطلبة العرب والأجانب الذين التحقوا حديثاً للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 في جميع البرامج والتخصصات والدرجات بلغ 11814 طالباً وطالبة ليرتفع العدد الإجمالي للطلبة الوافدين من العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات مع بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 ليصل إلى 51647 طالباً وطالبة حضروا للدراسة في المملكة من 113 دولةً حول العالم توزعوا ما بين 19706 طالباً وطالبة في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الرسمية، و31941 طالباً وطالبة في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الخاصة.

علماً بأن العدد الإجمالي للعام الماضي 2023-2024 كان 46362 طالباً وطالبة، أي أن العدد الإجمالي ارتفع هذا العام عن العام الماضي بواقع 5285 طالباً وطالبة.



وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذه الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية جاءت نتيجةً لتميز الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها في هذا المجال منها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن بالإضافة إلى عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر عوامل جاذبة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى الجهود الجبارة التي بذلتها كل من: الوزارة ممثلة بلجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التعليم العالي، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وهيئة تنشيط السياحة ممثلةً بوحدة السياحة التعليمية خلال الأعوام الأخيرة.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وهي الشريك الاستراتيجي للوزارة في مجال السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الوافدين قد أطلقت مؤخراً حزمة من النشاطات والترتيبات الموجهة للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية تحت عنوان " أنتم سفراء الأردن"، والتي تخدم هؤلاء الطلبة وتحقق مصلحتهم، وتزيد من استقطابهم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، كما قامت الوزارة والهيئة بإعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء الموقر، حيث تضمنت هذه النشاطات إقامة حفل سنوي لتكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإطلاق دوري كرة قدم خماسي لفرق الطلبة الوافدين، وإقامة مسابقة سنوية في شهر رمضان المبارك لمقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين، وإطلاق مسابقة لأفضل فيديو ترويجي للدراسة في الأردن للطلبة الوافدين، وعقد لقاءات دورية مع الملحقين الثقافيين والمستشارين العرب المعنيين بمتابعة شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية، وحوسبة نظام إلكتروني للقبول الموحد للطلبة الوافدين تم إطلاقه لأول مرة بداية العام الجامعي 2024-2025.



كما أكدت الوزارة على الفوائد المتحققة من زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية على الاقتصاد الوطني إضافةً إلى الفوائد المتحققة للجامعات حيث أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين يساهم في تحسين موقع الجامعات ضمن التصنيفات العالمية، ويعمل على تعزيز الانطباع الإيجابي عن الأردن والدراسة فيه، والاستفادة من الطلبة الوافدين كسفراء لبلدانهم في عمليات الترويج للجامعات الأردنية عند عودتهم إليها، إضافةً إلى الأثر الاقتصادي الكبير على مختلف القطاعات في المملكة، كما أنها تعتبر دافعاً لجميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة للعمل على استقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب من خلال استحداث وطرح تخصصات جديدة مطلوبة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، وتفعيل وإنشاء وحدات معنية بشؤون الطلبة الوافدين واستقطابهم، والترويج للجامعات عبر كافة الوسائل المتاحة، مع ضرورة تضافر الجهود بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي، وجميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي وتقديم كل

المساعدة لهم في مختلف مجالات الحياة وصولاً إلى عودتهم إلى بلدانهم بعد تخرجهم وحصولهم على المؤهلات العلمية.



كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة كانت قد شاركت خلال الأعوام 2023، و2024 في عدد من المعارض الترويجية للجامعات في كل من مصر، والبحرين، وسلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، وإقليم كردستان العراق كما زارت وفود من الوزارة والهيئة عدد من الدول مثل البحرين، وماليزيا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، وإقليم كردستان العراق، والتقت بالمعنيين بابتعاث الطلبة في تلك الدول، ومن المخطط له أن يشهد العام 2025 المشاركة في عدد آخر من المعارض الترويجية للجامعات إضافةً إلى زيارة عدد آخر من الدول التي تعتبر أسواق مستهدفة لاستقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الجامعات الأردنية، حيث قامت الوزارة بوضع خطة تنفيذية للعام 2025 تضمنت التخطيط لزيارة كل من ماليزيا، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، وإقليم كردستان العراق، وتنظيم جولات ميدانية على المدارس، وإقامة معارض للترويج للجامعات والكليات الأردنية، كما من المتوقع أن يشهد العام القادم توقيق اتفاقيات للتبادل الثقافي مع هذه الدول وغيرها بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي إضافة إلى التبادل الطلابي.