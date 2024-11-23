ماذا تعني موزانة واقعية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
بعد أن أقرت الحكومة اليوم الخميس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، واتضحت الصورة العامة للاقتصاد الوطني وتوقعاته في العام المقبل، يبرز السؤال هنا إلى أي مدى تبدو الفرضيات الاقتصادية التي بنيت عليها الموازنة متوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوساسية المحيطة به، فضلا عن مدى انسجامها مع توقعات وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي، وإن كانت واقعية أم لا؟
الخبير الاقتصادي زيان زوانة قال، في رد له على استفسارات "الغد " حول الموازنة العامة،" إن التوقعات الاقتصادية التي استندت عليها موازنة العام المقبل في مجملها عقلانية ومتوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوسياسية المحيطة به.
وأكد زوانة أن التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي منطقية جدا، وبعيدة عن أي مبالغات، وهي منسجمة مع الواقع الحالي للاقتصاد الأردني، ونمو مؤشراته في عام 2024، مبينا أن انسجامها مع معطيات الاقتصاد الوطني هو ما يكسبها الوصف بأنها "واقعية ومتزنة".
وأشار زوانة إلى أن المعطيات العامة الواردة في مشروع الموزانة تشير إلى وجود رغبة حكومية في استكمال تنفيذ البرامج الإصلاحية المختلفة، خاصة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.
وأشار زوانة إلى أن ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بنحو 16% أمر إيجابي لدعم المشروعات الاقتصادية الإنتاجية وتعزيز التنمية المحلية، والتغلب على مشكلة البطالة، إلا أن ذلك يبقى مرهونا بمدى إلتزام الحكومة في هذا المبلغ، وعدم نقله في فترة لاحقة لتغطية بنود أخرى من الموازنة، كما اعتادت كثير من الحكومات السابقة.
وفي ما يتعلق بتقديرات الموازنة لمستوى التضخم، أكد زوانة أنها جاءت ضمن المعدلات المقبولة وتنسجم مع السياسات النقدية التي انتهجت محليا على امتداد السنوات الأخيرة، ومكّنت الاقتصاد الوطني من تلافي الوقوع في فخ التضخم العالمي الذي اجتاح العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن ظروف عدوان الكيان المحتل وتوسع ساحته إلى لبنان، إضافة إلى المتغيرات على الساحة العالمية من عودة دونالد ترمب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وخططه الاقتصادية والسياسية القائمة على الحمائية ترفع من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتجعل من الصعب التكهن بمدى تأثر الاقتصاد الأردني ككل وقطاعيا بالمرحلة المقبلة، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة استحداث آلية لمراجعة توقعاتها بشكل ربع سنوي لتبقى التوقعات والقرارات المطلوبة بحالة ديناميكية بدلا من الاسترخاء عند فرضيات المشروع عند إعداده، وبذلك تكون قادرة أن تبقي سياستها قابلة للتعديل والتطوير.
وكان مجلس الوزراء أقر اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما خفض مشروع القانون العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
وكشف مشروع القانون عن رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، مقابل خفض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
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