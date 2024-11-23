ماذا تعني موزانة واقعية؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

بعد أن أقرت الحكومة اليوم الخميس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، واتضحت الصورة العامة للاقتصاد الوطني وتوقعاته في العام المقبل، يبرز السؤال هنا إلى أي مدى تبدو الفرضيات الاقتصادية التي بنيت عليها الموازنة متوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوساسية المحيطة به، فضلا عن مدى انسجامها مع توقعات وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي، وإن كانت واقعية أم لا؟

الخبير الاقتصادي زيان زوانة قال، في رد له على استفسارات "الغد " حول الموازنة العامة،" إن التوقعات الاقتصادية التي استندت عليها موازنة العام المقبل في مجملها عقلانية ومتوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوسياسية المحيطة به.



وأكد زوانة أن التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي منطقية جدا، وبعيدة عن أي مبالغات، وهي منسجمة مع الواقع الحالي للاقتصاد الأردني، ونمو مؤشراته في عام 2024، مبينا أن انسجامها مع معطيات الاقتصاد الوطني هو ما يكسبها الوصف بأنها "واقعية ومتزنة".

وأشار زوانة إلى أن المعطيات العامة الواردة في مشروع الموزانة تشير إلى وجود رغبة حكومية في استكمال تنفيذ البرامج الإصلاحية المختلفة، خاصة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.



وأشار زوانة إلى أن ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بنحو 16% أمر إيجابي لدعم المشروعات الاقتصادية الإنتاجية وتعزيز التنمية المحلية، والتغلب على مشكلة البطالة، إلا أن ذلك يبقى مرهونا بمدى إلتزام الحكومة في هذا المبلغ، وعدم نقله في فترة لاحقة لتغطية بنود أخرى من الموازنة، كما اعتادت كثير من الحكومات السابقة.

وفي ما يتعلق بتقديرات الموازنة لمستوى التضخم، أكد زوانة أنها جاءت ضمن المعدلات المقبولة وتنسجم مع السياسات النقدية التي انتهجت محليا على امتداد السنوات الأخيرة، ومكّنت الاقتصاد الوطني من تلافي الوقوع في فخ التضخم العالمي الذي اجتاح العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية.



ولفت إلى أن ظروف عدوان الكيان المحتل وتوسع ساحته إلى لبنان، إضافة إلى المتغيرات على الساحة العالمية من عودة دونالد ترمب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وخططه الاقتصادية والسياسية القائمة على الحمائية ترفع من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتجعل من الصعب التكهن بمدى تأثر الاقتصاد الأردني ككل وقطاعيا بالمرحلة المقبلة، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة استحداث آلية لمراجعة توقعاتها بشكل ربع سنوي لتبقى التوقعات والقرارات المطلوبة بحالة ديناميكية بدلا من الاسترخاء عند فرضيات المشروع عند إعداده، وبذلك تكون قادرة أن تبقي سياستها قابلة للتعديل والتطوير.

وكان مجلس الوزراء أقر اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.



ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.



ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.



وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.



كما خفض مشروع القانون العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.



قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.



وكشف مشروع القانون عن رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، مقابل خفض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024.



يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.



وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.



كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.



وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.



ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.