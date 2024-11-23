إسرائيل الآن دولة أبرتهايد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: حجاي العاد 20/11/2024
بعد مرور يومين على الانتخابات الأميركية قامت ايلانا ديان بإجراء مقابلة مع كاتب الأعمدة في "نيويورك تايمز" توماس فريدمان. وقد قال في هذه المقابلة بأن " أكثر شيء يُخاف منه على إسرائيل هو ترامب، الذي ببساطة سيقول لبيبي: افعل كل ما يريده، قم بضم هذا، حافظ على هذا واحتل هذا، لأنه عندها إسرائيل ستبقى مع 7 ملايين يهودي، الذين في نهاية المطاف سيحتلون أكثر من 7 ملايين عربي".
فريدمان لم يفسر، وديان لم تسأل. كيف بالضبط المستقبل الذي وصفه يختلف عن الوضع الموجود الآن في إسرائيل – فلسطين. عمليا، وصف مستقبل نظري بائس ليس إلا صياغة دقيقة لواقع حقيقي معروف. مع نفي الواقع فان فريدمان وصف ما أصبحت عليه إسرائيل الآن – ومنذ فترة طويلة: واقع ثابت فيه 7 ملايين يهودي يسيطرون، يستغلون ويسلبون الحقوق، من 7 ملايين فلسطيني، أي ابرتهايد.
فريدمان هو محلل حصل على جوائز كثيرة، وهو مقرب من الرئيس جو بايدن، واحيانا يعمل كصوته غير الرسمي. ديان هي من المراسلين المقدرين في إسرائيل. مع ذلك، الاثنان تحدثا عن امور لا يمكن وصفها إلا بالهراءات – هذا الامر تم التعامل معه كمقابلة معقولة بين مراسلين جيدين، ليبراليين ويؤيدان الديمقراطية، ولا يؤيدان اشخاص سيئين مثل نتنياهو أو ترامب، الامر الذي اوصلنا إلى ميتشغين، التي فيها تأسست هذه السنة حركة "غير ملزمين" احتجاجا على علاقة إدارة بايدن بالحرب والطريقة التي خدمت فيها الولايات المتحدة القتل الجماعي للفلسطينيين وتدمير غزة. هذه الحركة طلبت من مؤيديها التصويت بـ "غير ملزمين" في الانتخابات المبكرة، من أجل إظهار التحفظ من إدارة بايدن، وفي نفس الوقت المطالبة في أن تعتبر الولايات المتحدة الفلسطينيين بشرا وحمايتهم من القتل والتجويع والتطهير العرقي.
مصوتو "غير ملزمين" يمكنهم بالتأكيد الاشارة إلى عدد كبير من تصريحات بايدن وانطوني بلينكن، التي عبرت عن التزام عالمي بحقوق الانسان. وكان يمكنهم العودة اربع سنوات إلى الوراء، إلى وعد بايدن بأن يتصرف بشكل مختلف جوهريا عن سلفه ترامب، وكان يمكنهم اقتباس الخطاب الافتتاحي لوزير الخارجية بلينكن الذي اشار إلى العلاقة بين الديمقراطيات القوية وحقوق الانسان وامكانية منع صعود زعماء ديكتاتوريين.
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