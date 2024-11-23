إسرائيل الآن دولة أبرتهايد

بقلم: حجاي العاد 20/11/2024

بعد مرور يومين على الانتخابات الأميركية قامت ايلانا ديان بإجراء مقابلة مع كاتب الأعمدة في "نيويورك تايمز" توماس فريدمان. وقد قال في هذه المقابلة بأن " أكثر شيء يُخاف منه على إسرائيل هو ترامب، الذي ببساطة سيقول لبيبي: افعل كل ما يريده، قم بضم هذا، حافظ على هذا واحتل هذا، لأنه عندها إسرائيل ستبقى مع 7 ملايين يهودي، الذين في نهاية المطاف سيحتلون أكثر من 7 ملايين عربي".

فريدمان لم يفسر، وديان لم تسأل. كيف بالضبط المستقبل الذي وصفه يختلف عن الوضع الموجود الآن في إسرائيل – فلسطين. عمليا، وصف مستقبل نظري بائس ليس إلا صياغة دقيقة لواقع حقيقي معروف. مع نفي الواقع فان فريدمان وصف ما أصبحت عليه إسرائيل الآن – ومنذ فترة طويلة: واقع ثابت فيه 7 ملايين يهودي يسيطرون، يستغلون ويسلبون الحقوق، من 7 ملايين فلسطيني، أي ابرتهايد.

فريدمان هو محلل حصل على جوائز كثيرة، وهو مقرب من الرئيس جو بايدن، واحيانا يعمل كصوته غير الرسمي. ديان هي من المراسلين المقدرين في إسرائيل. مع ذلك، الاثنان تحدثا عن امور لا يمكن وصفها إلا بالهراءات – هذا الامر تم التعامل معه كمقابلة معقولة بين مراسلين جيدين، ليبراليين ويؤيدان الديمقراطية، ولا يؤيدان اشخاص سيئين مثل نتنياهو أو ترامب، الامر الذي اوصلنا إلى ميتشغين، التي فيها تأسست هذه السنة حركة "غير ملزمين" احتجاجا على علاقة إدارة بايدن بالحرب والطريقة التي خدمت فيها الولايات المتحدة القتل الجماعي للفلسطينيين وتدمير غزة. هذه الحركة طلبت من مؤيديها التصويت بـ "غير ملزمين" في الانتخابات المبكرة، من أجل إظهار التحفظ من إدارة بايدن، وفي نفس الوقت المطالبة في أن تعتبر الولايات المتحدة الفلسطينيين بشرا وحمايتهم من القتل والتجويع والتطهير العرقي.

مصوتو "غير ملزمين" يمكنهم بالتأكيد الاشارة إلى عدد كبير من تصريحات بايدن وانطوني بلينكن، التي عبرت عن التزام عالمي بحقوق الانسان. وكان يمكنهم العودة اربع سنوات إلى الوراء، إلى وعد بايدن بأن يتصرف بشكل مختلف جوهريا عن سلفه ترامب، وكان يمكنهم اقتباس الخطاب الافتتاحي لوزير الخارجية بلينكن الذي اشار إلى العلاقة بين الديمقراطيات القوية وحقوق الانسان وامكانية منع صعود زعماء ديكتاتوريين.