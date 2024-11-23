لجنة أممية تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والأونروا والجولان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة ، وهي واحدة من لجان الجمعية العامة الست، والمسماة "اللجنة الخاصة للشؤون السياسية وإنهاء الاستعمار"، أعمالها الليلة الماضية باعتماد عدة قرارات تتعلق بقضية الشرق الاوسط.
وبشأن البند رقم 49 والمعنون "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، اعتمدت اللجنة قرارين احدهما بعنوان "مساعدة اللاجئين الفلسطينيين" أيدته 165 دولة واعترضت 3 دول وامتنعت 9 عن التصويت والثاني بعنوان"ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وعائداتها" - وتم إقراره بالتصويت المسجل بموافقة: 162 دولة ومعارضة 6 دول فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.
وبشأن البتد رقم 50 والمعنون "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، اعتمدت اللجنة قرارين اولهما بعنوان "الجولان السوري المحتل" حيث تم اعتماده بتصويت مسجل بتأييد: 152 دولة ومعارضة 5 دول وامتناع 23 دولة عن التصويت.
وكان الثاني بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" حيث تم اعتماده بتصويت مسجل بموافقة: 152 دولة ومعارضة 9 دول فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت.-(بترا)
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