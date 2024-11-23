لجنة أممية تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والأونروا والجولان

أنهت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة ، وهي واحدة من لجان الجمعية العامة الست، والمسماة "اللجنة الخاصة للشؤون السياسية وإنهاء الاستعمار"، أعمالها الليلة الماضية باعتماد عدة قرارات تتعلق بقضية الشرق الاوسط.



وبشأن البند رقم 49 والمعنون "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، اعتمدت اللجنة قرارين احدهما بعنوان "مساعدة اللاجئين الفلسطينيين" أيدته 165 دولة واعترضت 3 دول وامتنعت 9 عن التصويت والثاني بعنوان"ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وعائداتها" - وتم إقراره بالتصويت المسجل بموافقة: 162 دولة ومعارضة 6 دول فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.



وبشأن البتد رقم 50 والمعنون "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، اعتمدت اللجنة قرارين اولهما بعنوان "الجولان السوري المحتل" حيث تم اعتماده بتصويت مسجل بتأييد: 152 دولة ومعارضة 5 دول وامتناع 23 دولة عن التصويت.



وكان الثاني بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" حيث تم اعتماده بتصويت مسجل بموافقة: 152 دولة ومعارضة 9 دول فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت.-(بترا)