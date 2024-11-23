غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

‎شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي منذ السّاعة الثّالثة من فجر اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت منطقة الضّاحية الجنوبيّة لبيروت.



‎ ووفق مصدر امني لبناني، تسبّبت الغارات بتدمير عدد من المباني في منطقة حارة حريك قرب ملعب الراية ، وسط تحليق كثيف للطّيران المسيّر على علو منخفض فوق بيروت والضّاحية الجنوبية.



وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت "إن هذه الغارات كانت الأعنف منذ بدء العدوان على بيروت".-(بترا)