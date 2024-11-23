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الشيوخ الأمريكي يبقي باب تسليح إسرائيل مفتوحا على مصراعيه

11/23/2024 3:53:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عارض مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية 3 قرارات توصي بمنع بيع أسلحة بأكثر من 20 مليار دولار لإسرائيل تشمل قذائف شديدة الانفجار وتقنيات معدلة للذخائر العادية ومدرعات.
وأظهرت نتائج التصويت رفض جميع القرارات حاولت منع بيع وتزويد إسرائيل بأسلحة تتضمن أيضا ذخائر للدبابات وقذائف شديدة الانفجار وتقنيات تعديل القنابل والقذائف العادية لتحويلها إلى "ذكية".


يشار إلى أن مشاريع القرارات المشتركة قدمها إلى مجلس الشيوخ السيناتور بيرني ساندرز بدعم من مجموعة أخرى من المشرعين.


وقبل ساعات من الخروج بقرار معارضة القرارات كتب ساندرز في حسابه على منصة "إكس": "بينما يستعد مجلس الشيوخ للتصويت على منع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، فلنتذكر: لقد انتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الدولي والأمريكي، وانتهك حقوق الإنسان وعرقل وصول المساعدات الإنسانية (إلى قطاع غزة)".


وأضاف: "من غير القانوني أن تزوده حكومتنا بمزيد من الأسلحة الهجومية".
وفي تصريحات سابقة له أدلى بها في شهر سبتمبر الماضي قال ساندرز: "تم استخدام الأسلحة الأمريكية بصورة عشوائية، وتسببت بعض المنظومات التي قدمتها واشنطن لإسرائيل في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين". RT

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