الشيوخ الأمريكي يبقي باب تسليح إسرائيل مفتوحا على مصراعيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عارض مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية 3 قرارات توصي بمنع بيع أسلحة بأكثر من 20 مليار دولار لإسرائيل تشمل قذائف شديدة الانفجار وتقنيات معدلة للذخائر العادية ومدرعات.
وأظهرت نتائج التصويت رفض جميع القرارات حاولت منع بيع وتزويد إسرائيل بأسلحة تتضمن أيضا ذخائر للدبابات وقذائف شديدة الانفجار وتقنيات تعديل القنابل والقذائف العادية لتحويلها إلى "ذكية".
يشار إلى أن مشاريع
القرارات المشتركة قدمها إلى مجلس الشيوخ السيناتور بيرني ساندرز بدعم من مجموعة أخرى من المشرعين.
وقبل ساعات من الخروج بقرار معارضة القرارات كتب ساندرز في حسابه على منصة "إكس": "بينما يستعد مجلس الشيوخ للتصويت على منع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، فلنتذكر: لقد انتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الدولي والأمريكي، وانتهك حقوق الإنسان وعرقل وصول المساعدات الإنسانية (إلى قطاع غزة)".
وأضاف: "من غير القانوني أن تزوده حكومتنا بمزيد من الأسلحة الهجومية".
وفي تصريحات سابقة له أدلى بها في شهر سبتمبر الماضي قال ساندرز: "تم استخدام الأسلحة الأمريكية بصورة عشوائية، وتسببت بعض المنظومات التي قدمتها واشنطن لإسرائيل في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين". RT
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