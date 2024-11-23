بينها أسد أفريقي ودبان... بوتين يرسل هدية لشعب كوريا الشمالية

قالت الحكومة الروسية، اليوم (الخميس)، إنها نقلت أكثر من 70 حيواناً من حديقة حيوان بموسكو، بينها أسد أفريقي ودبان بنيان، إلى حديقة حيوان في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، وفق ما أوردته وكالة ((رويترز)).



وذكرت الحكومة أن الحيوانات ((هدية من (الرئيس الروسي) فلاديمير إلى الشعب الكوري الشمالي)).



وأشرف الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف على عملية الحيوانات التي تمت بطائرة إلى حديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية. ورافق الحيوانات في الرحلة أطباء بيطريون من حديقة حيوان موسكو.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، إنها تلقت حيوانات نادرة هدايا من بوتين.



وتبرعت روسيا في شهر أبريل (نيسان) بطيور مثل النسور والكركي والببغاوات لحديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية.



وتوطدت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ منذ زيارة بوتين لكوريا الشمالية في يونيو (حزيران) وإبرام معاهدة مع الزعيم كيم جونغ أون.-(وكالات)