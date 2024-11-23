بينها أسد أفريقي ودبان... بوتين يرسل هدية لشعب كوريا الشمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الحكومة الروسية، اليوم (الخميس)، إنها نقلت أكثر من 70 حيواناً من حديقة حيوان بموسكو، بينها أسد أفريقي ودبان بنيان، إلى حديقة حيوان في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، وفق ما أوردته وكالة ((رويترز)).
وذكرت الحكومة أن الحيوانات ((هدية من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين إلى الشعب الكوري الشمالي)).
وأشرف وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف على عملية نقل الحيوانات التي تمت بطائرة إلى حديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية. ورافق الحيوانات في الرحلة أطباء بيطريون من حديقة حيوان موسكو.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، إنها تلقت حيوانات نادرة هدايا من بوتين.
وتبرعت روسيا في شهر أبريل (نيسان) بطيور مثل النسور والكركي والببغاوات لحديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية.
وتوطدت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ منذ زيارة بوتين لكوريا الشمالية في يونيو (حزيران) وإبرام معاهدة مع الزعيم كيم جونغ أون.-(وكالات)
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