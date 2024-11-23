اتفاق جديد يعزز التعاون الاقتصادي بين روسيا وكوريا الشمالية

أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقًا جديدًا لتعزيز التعاون الاقتصادي، في خطوة تعكس تعميق العلاقات بين البلدين في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد محادثات جرت هذا الأسبوع في بيونغ يانغ، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية التابعة لكوريا الشمالية.



ورغم أن تفاصيل الاتفاقية لم تُعلن بشكل كامل، أفادت وسائل إعلام روسية بأن المحادثات السابقة بين مسؤولين تجاريين كبار من كوريا الشمالية ووفد روسي تناولت زيادة عدد الرحلات الجوية المستأجرة بين البلدين بهدف تعزيز السياحة.

ووزار الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، كوريا الشمالية من الأحد حتى الأربعاء.

وخلال الزيارة، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية لحديقة الحيوانات في كوريا الشمالية تضم أكثر من 70 حيوانًا، من بينها أسود ودببة وطيور، في إشارة رمزية لتعميق العلاقات.



وهذا الاتفاق يأتي في ظل توقيع البلدين مؤخرًا على اتفاقية دفاع تاريخية تُلزم كلا الطرفين بتقديم المساعدة العسكرية المتبادلة في حال التعرض لأي هجوم.



في سياق متصل، تشير تقارير استخباراتية أميركية وكورية جنوبية وأوكرانية إلى أن نحو 11,000 جندي كوري شمالي يشاركون في القتال في منطقة كورسك الروسية، حيث شنت أوكرانيا هجومًا مفاجئًا ضد القوات الروسية في وقت سابق من هذا العام.

وتعتقد الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الجنود الكوريين الشماليين يخدمون في وحدات القوات البحرية والجوية الروسية، ويقاتل بعضهم على الجبهات الأمامية.



كما أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بأنظمة مدفعية وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى، مما أثار مخاوف في سيول حول ما يمكن أن تكسبه كوريا الشمالية من هذا التعاون العسكري.

ويرى المسؤولون في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تحصل على تقنيات روسية متقدمة تُستخدم في تطوير برامجها النووية والصاروخية.



في الوقت نفسه، صعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من تهديداته ضد كوريا الجنوبية، ملوحًا باستخدام الأسلحة النووية إذا استُفزت بلاده.

وتسعى كوريا الشمالية إلى كسر العزلة الدولية من خلال تعزيز علاقاتها مع موسكو، في محاولة لدعم موقفها على الساحة الدولية ودعم الحرب الروسية في أوكرانيا، مما يجعلها طرفًا بارزًا في مواجهة واشنطن وحلفائها.- وكالات

