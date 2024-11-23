اتفاق جديد يعزز التعاون الاقتصادي بين روسيا وكوريا الشمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقًا جديدًا لتعزيز التعاون الاقتصادي، في خطوة تعكس تعميق العلاقات بين البلدين في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد محادثات جرت هذا الأسبوع في بيونغ يانغ، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية التابعة لكوريا الشمالية.
ورغم أن تفاصيل الاتفاقية لم تُعلن بشكل كامل، أفادت وسائل إعلام روسية بأن المحادثات السابقة بين مسؤولين تجاريين كبار من كوريا الشمالية ووفد روسي تناولت زيادة عدد الرحلات الجوية المستأجرة بين البلدين بهدف تعزيز السياحة.
ووزار وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، كوريا الشمالية من الأحد حتى الأربعاء.
وخلال الزيارة، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية لحديقة الحيوانات في كوريا الشمالية تضم أكثر من 70 حيوانًا، من بينها أسود ودببة وطيور، في إشارة رمزية لتعميق العلاقات.
وهذا الاتفاق يأتي في ظل توقيع البلدين مؤخرًا على اتفاقية دفاع تاريخية تُلزم كلا الطرفين بتقديم المساعدة العسكرية المتبادلة في حال التعرض لأي هجوم.
في سياق متصل، تشير تقارير استخباراتية أميركية وكورية جنوبية وأوكرانية إلى أن نحو 11,000 جندي كوري شمالي يشاركون في القتال في منطقة كورسك الروسية، حيث شنت أوكرانيا هجومًا مفاجئًا ضد القوات الروسية في وقت سابق من هذا العام.
وتعتقد الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الجنود الكوريين الشماليين يخدمون في وحدات القوات البحرية والجوية الروسية، ويقاتل بعضهم على الجبهات الأمامية.
كما أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بأنظمة مدفعية وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى، مما أثار مخاوف في سيول حول ما يمكن أن تكسبه كوريا الشمالية من هذا التعاون العسكري.
ويرى المسؤولون في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تحصل على تقنيات روسية متقدمة تُستخدم في تطوير برامجها النووية والصاروخية.
في الوقت نفسه، صعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من تهديداته ضد كوريا الجنوبية، ملوحًا باستخدام الأسلحة النووية إذا استُفزت بلاده.
وتسعى كوريا الشمالية إلى كسر العزلة الدولية من خلال تعزيز علاقاتها مع موسكو، في محاولة لدعم موقفها على الساحة الدولية ودعم الحرب الروسية في أوكرانيا، مما يجعلها طرفًا بارزًا في مواجهة واشنطن وحلفائها.- وكالات
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