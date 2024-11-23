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السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده إلى أمين عام حلف الناتو

11/23/2024 3:53:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم السفير يوسف البطاينة، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، سفيراً ورئيساً لبعثة المملكة الأردنية الهاشمية لدى حلف الناتو، خلال مراسم أقيمت في مقر الحلف الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى السيد مارك روته، وبدوره طلب السيد روته نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة وحكمة جلالته في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، ومؤكداً اهتمام حلف شمال الأطلسي بتعزيز علاقات الشراكة مع الأردن، ومتمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

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