كيف تعتني بشعرك في فصل الشتاء؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يجلب فصل الشتاء معه جفافًا قاسيًا يؤثر بشكل كبير على صحة الشعر. البرودة القارسة تسحب الرطوبة من خصلات الشعر، ما يجعلها باهتة، متطايرة، ومرهقة.
فالجفاف في الهواء لا يقتصر على التأثير على الشع فقط، بل يمتد إلى فروة الرأس، مما يسبب ضعف الخصلات وزيادة هشاشتها. للحفاظ على شعر صحي ولامع، يتطلب الأمر عناية دقيقة لحمايته من أضرار الشتاء.
ويعد الحفاظ على الترطيب والحماية بانتظام أمرا أساسيا خلال هذا الأجواء الباردة، ويمكن من خلال اتباع هذه النصائح الحفاظ على نعومة ولمعان شعر في فصل الشتاء.
-تدليك فروة الرأس
تدليك فروة الرأس هو طريقة بسيطة وفعالة للحفاظ على الشعر لامعًا وصحيًا خلال الشتاء. هذا التدليك يعزز تدفق الدم، يقلل من القشرة والجفاف، ويساعد على احتفاظ فروة الرأس بالرطوبة. كما أن تدليك فروة الرأس بانتظام باستخدام الزيت يساعد على مكافحة الجفاف والتقصف، مما يجعل شعرك ناعمًا وحريريًا.
-استخدام ماسك منزلي أسبوعيًا
الماسك المنزلي الأسبوعي يعد حلاً بسيطًا لمشكلات الشعر الشتوية. مكونات مغذية مثل زيت جوز الهند، العسل، والأفوكادو تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتلف.
وهذا من شِأنه أن يعزز من لمعان وصحة الشعر، ويواجه الجفاف طوال فصل الشتاء.
-تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية
تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية أمر ضروري للحفاظ على نعومة ولمعان الشعر خلال الشتاء. الإفراط في استخدام الحرارة يسحب الرطوبة من الشعر، مما يؤدي إلى الجفاف والتكسر.
كما أن التخفيف من التصفيف الحراري أو استخدم رذاذًا واقيًا من الحرارة لتقليل الضرر. ويمكن أيضًا اختيار التجفيف الطبيعي أو التصفيف بالحرارة المنخفضة للحفاظ على الرطوبة الطبيعية للشعر والحصول على خصلات متألقة.
-استخدام الماء الدافئ لغسل الشعر
غسل الشعر بالماء الدافئ بدلًا من الماء الساخن يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وحماية الزيوت الطبيعية. الماء الدافئ ينظف بلطف ويقلل من الجفاف والتطاير. هذا التغيير البسيط يعزز من صحة الشعر ولمعانه، مما يترك خصلات شعرك ناعمة ومشرقة.
-تطبيق الزيت أو السيروم
تطبيق الزيت أو السيروم طوال الليل يغذي ويحمي الشعر الجاف خلال الشتاء. العلاجات التي تحتوي على زيت الأرجان، زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون توفر ترطيبًا عميقًا وتصلح الشعر التالف. يمكنك الاستيقاظ بشعر ناعم وحريري مليء بالحيوية واللمعان.
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