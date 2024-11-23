إعلام عبري: قيمة الأضرار في مستوطنات الشمال تتجاوز المليار و300 مليون دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ قيمة الأضرار في مستوطنات الشمال، بلغت 5 مليارات شيكل ( أكثر من مليار و300 مليون دولار).
وقالت "القناة 12"، إنّ المعطيات حول الدمار في مستوطنات الشمال، أظهرت تضرر 2.585 منزلاً من ضمنها ألف منزل مع أضرار كبيرة نتيجة نيران حزب الله من لبنان.
وأشارت إلى أنّه في "كريات شمونة" وحدها هناك أكثر من 300 منزل تضرر، من ضمنها 64 منزلاً مع أضرار كبيرة.
وفي "شلومي" هناك 360 منزلاً متضرراً.
أما في المطلة فهناك 150 منزلاً مع أضرار كبيرة و250 مع أضرار طفيفة. وفي "نهاريا" هناك 190 منزلاً متضرراً من بينها 48 منزلاً مع أضرار كبيرة. وكالات
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