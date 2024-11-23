إعلام عبري: قيمة الأضرار في مستوطنات الشمال تتجاوز المليار و300 مليون دولار

ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ قيمة الأضرار في مستوطنات الشمال، بلغت 5 مليارات شيكل ( أكثر من مليار و300 مليون دولار).



وقالت "القناة 12"، إنّ المعطيات حول الدمار في مستوطنات الشمال، أظهرت تضرر 2.585 منزلاً من ضمنها ألف منزل مع أضرار كبيرة نتيجة نيران حزب الله من لبنان.

وأشارت إلى أنّه في "كريات شمونة" وحدها هناك أكثر من 300 منزل تضرر، من ضمنها 64 منزلاً مع أضرار كبيرة.



وفي "شلومي" هناك 360 منزلاً متضرراً.



أما في المطلة فهناك 150 منزلاً مع أضرار كبيرة و250 مع أضرار طفيفة. وفي "نهاريا" هناك 190 منزلاً متضرراً من بينها 48 منزلاً مع أضرار كبيرة. وكالات

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