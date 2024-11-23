دخل لبنان غازيا خارج فترة الخدمة.. جدل بشأن مقتل باحث إسرائيلي

أثار مقتل الرائد بقوات الاحتياط، باحث الآثار الإسرائيلي زئيف إرليخ، بجنوب لبنان، جدلا في الإعلام العبري، بشأن طريقة دخوله مع الجيش إلى مناطق القتال خارج أوقات خدمته.



وقالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن الباحث زئيف إرليخ (71 عاما)، المتخصص بدراسات "أرض إسرائيل"، قتل أمس الأربعاء مع جندي إسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان.



ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أن "قوة عسكرية دخلت الأربعاء موقعا أثريا مع إرليخ، وعندها قام عنصران من حزب الله كانا يتحصنان بالمكان بإطلاق النار عليهم ما أدى لمقتل اثنين وإصابة آخرين بينهم رئيس أركان لواء غولاني العقيد يوآف ياروم، بجروح متوسطة"، دون الإشارة إلى مصير المقاتلين اللبنانيين.



وأضافت أن "دخول إرليخ الأراضي اللبنانية لم يتم حسب الأنظمة المتبعة ويجري التحقيق في الأمر".



وطوال الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ظهرت حالات عديدة من إهمال الجنود باللوائح المعتادة في الجيوش النظامية، وارتكب عدد كبير منهم مخالفات أغلبها جرائم تحاكم عليها القوانين.



وقبل مقتله بساعات، نُشرت صورة للباحث الإسرائيلي وهو بالزي العسكري داخل قرى لبنانية، رغم أنه ليس مجندا بالوقت الراهن.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يعد إرليخ "شخصية بارزة في دراسة أرض إسرائيل، وأحد مؤسسي المدرسة الميدانية في عوفرا (مستوطنة وسط الضفة الغربية كان يسكن فيها)، وهو محرر سلسلة كتب: السامرة وبنيامين، وأبحاث يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".



وذكرت أن "إرليخ رائد في قوات الاحتياط، لكنه دخل لبنان كمدني. ورغم ذلك، تقرر في الجيش الاعتراف به كشهيد عسكري وإقامة مراسم عسكرية له".



وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن المعركة دارت حوالي الساعة 15:00 في نقطة عميقة نسبيًا من العملية البرية للجيش الإسرائيلي، على بعد 5-6 كيلومترات من الحدود، في منطقة تطل على مدينة صور اللبنانية.



وأضافت: "يبدو أن هدفه كان اكتشاف منطقة ذات قيمة تاريخية في الحصن الواقع على الأراضي اللبنانية، لكن من الواضح أن ظروف دخوله إلى هذه النقطة مخالف للأوامر، وتم تعريف ما حدث على أنها عملية خطيرة وغير لائقة".



وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.



وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و558 قتيلا و15 ألفا و123 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأربعاء.



ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.



وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.-(الأناضول)