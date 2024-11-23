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جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق برنامجا للتصنيع الدوائي والبيولوجي

11/23/2024 3:53:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن إطلاق برنامج جديد متخصص في التصنيع الدوائي والبيولوجي، بالشراكة مع شركة أدوية الحكمة، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد السالم، خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، أهمية هذه الشراكة في إعداد الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، مشددًا على دورها في تعزيز تنافسيتهم على المستويين المحلي والدولي، وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعليم التطبيقي من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لاكتساب مهارات عملية متقدمة تُسهم في دعم قطاع الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع أهداف الرؤية الملكية.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين، وتنظيم برامج تدريبية ودورات أكاديمية متخصصة، بالإضافة إلى عقد ندوات ومؤتمرات علمية تهدف إلى تنمية معارف الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة شركات أدوية الحكمة"، حسين ارخاغه" بمكانة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة، مؤكدًا التزام الشركة بدعم هذا التعاون، وأضاف أن الشركة ستوفر برامج تدريبية نوعية تهدف إلى صقل مهارات الطلبة وإعدادهم للعمل في القطاع الدوائي الذي يشهد تطورًا متسارعًا.

وشهدت الفعالية افتتاح مختبر العلوم الصيدلانية في كلية الصيدلة، الذي تم إنشاؤه بدعم سخي من شركة أدوية الحكمة، حيث قامت السيدة هناء دروزة "نائب الرئيس - المسؤولية الاجتماعية للشركات" بافتتاح المختبر، تلاه عرض تقديمي عن الكلية قدمه عميدها الأستاذ الدكتور قصي البلص.

وتجسد هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الجامعة والشركة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بقطاع الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكات استراتيجية فعالة.

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