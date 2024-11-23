جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق برنامجا للتصنيع الدوائي والبيولوجي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت جامعة
العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن إطلاق برنامج جديد متخصص في التصنيع الدوائي
والبيولوجي، بالشراكة مع شركة أدوية الحكمة، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي
تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأكد رئيس
الجامعة، الدكتور خالد السالم، خلال مراسم
توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، أهمية هذه الشراكة في إعداد الطلبة وتأهيلهم
لسوق العمل، مشددًا على دورها في تعزيز تنافسيتهم على المستويين المحلي والدولي،
وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعليم
التطبيقي من خلال
إتاحة الفرصة للطلبة لاكتساب مهارات عملية متقدمة تُسهم في دعم قطاع الصناعات
الدوائية، بما يتماشى مع أهداف الرؤية الملكية.
وتشمل مذكرة
التفاهم التعاون بين الطرفين، وتنظيم برامج تدريبية ودورات أكاديمية متخصصة،
بالإضافة إلى عقد ندوات ومؤتمرات علمية تهدف إلى تنمية معارف الطلبة وتطوير
مهاراتهم المهنية.
من جهته، أشاد
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة شركات أدوية الحكمة"، حسين ارخاغه"
بمكانة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في
المنطقة، مؤكدًا التزام الشركة بدعم هذا التعاون، وأضاف أن الشركة ستوفر برامج
تدريبية نوعية تهدف إلى صقل مهارات الطلبة وإعدادهم للعمل في القطاع الدوائي الذي
يشهد تطورًا متسارعًا.
وشهدت الفعالية
افتتاح مختبر العلوم الصيدلانية في كلية الصيدلة، الذي تم إنشاؤه بدعم سخي من شركة
أدوية الحكمة، حيث قامت السيدة هناء دروزة "نائب الرئيس - المسؤولية
الاجتماعية للشركات" بافتتاح المختبر، تلاه عرض تقديمي عن الكلية قدمه عميدها
الأستاذ الدكتور قصي البلص.
وتجسد هذه
الشراكة رؤية مشتركة بين الجامعة والشركة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف
دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بقطاع الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع توجهات رؤية
التحديث الاقتصادي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكات استراتيجية
فعالة.
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