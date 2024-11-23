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مساحات الأبنية المرخصة تنخفض %10

11/23/2024 3:43:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض مجموع مساحات الأبنية المرخصة في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب الأرقام، بلغ مجموع المساحات المرخصة 6.36 مليون م2 مقارنة مع 7.057 مليون م2 خلال فترتي المقارنة.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 17.207 ألف رخصة مقارنة مع 18.228 ألف رخصة في نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 6 %.
وبلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 882 الف م2 خلال في شهر أيلول(سبتمبر) الماضي مقارنة مع 853 ألف م2 لشهر آب(أغسطس) بارتفاع نسبته 3.4 % ".
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.10 مليون م2 في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5.86 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته
13 %، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.26 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.19 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع نسبته 5.9 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و19.8 % للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بارتفاع نسبته 2.4 % خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8 %، بانخفاض نسبته (11.6 %)، وإقليم الجنوب ما نسبته (10 %) بارتفاع 16.3 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت
13.2 %، وبمساحة مقدارها 0.662 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفيد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت
4.2 % ، وبمساحة مقدارها 0.211 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.4 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.05 مليون م2، مقابل نحو 4.58 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته ( 11.6 %).
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المصدرة للترخيص والتي تتمثل في أمانة عمان والبلديات واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البترا التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ووفق دائرة الإحصاءات العامة فإن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني "لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها".

MENAFN23112024000072011014ID1108917321

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