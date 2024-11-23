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آثار أجندة الرئيس ترامب على الاقتصاد

11/23/2024 3:43:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد جميل عزم






محمد جميل عزم

عمان- يتوقع أن يقبل العالم على تغيرات عديدة في مجالات السياسة والاقتصاد بعد أن تم إعادة انتخاب الرئيس ترمب لولاية ثانية، ولقد تعرضت العديد من الدراسات والمقالات لأثر السياسات التي سيتبعها الرئيس ترامب على الاقتصاد العالمي، ومن أهم هذه الدراسات تلك الصادرة عن Institute of International Finance، وتالياً أهم هذه الآثار المتوقعة:
- في مجال السياسة المالية؛ حيث من المتوقع إقرار تخفيضات ضريبية مع زيادة الإنفاق، وما قد ينتج ذلك من مخاطر على الأمد الطويل، حيث إن ارتفاع مستوى المديونية يمكن أن يحدث بسبب ازدياد اقتراض الحكومة الأميركية لتمويل التخفيضات الضريبية والإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يؤدي الى ارتفاع العائد طويل الأجل على سندات الخزينة، وما يعني ذلك أن المستثمرين يرون احتمالا قريبا للنمو، لكنهم قلقون من ضغوطات تضخمية ومشاكل على استدامة متانة المالية العامة، وبالمحصلة، فإنه من المتوقع وجود تذبذب على المدى الطويل وما يشكل ذلك من تحديات لواضعي السياسات وكذلك المستثمرين.
- في مجال التجارة الدولية؛ حيث من المتوقع أن يفرض تعرفة جمركية جديدة ويستغلها في مفاوضاته لغاية الحصول على شروط تفضيلية، وهو ما قد يؤدي الى اضطرابات في العلاقات مع الصين، الاتحاد الأوروبي، كندا والمكسيك. ويسعى في الوقت ذاته لتحفيز الاعتماد على الموارد المحلية بدلا من سلاسل التوريد الخارجية. ومن المتوقع أن يراجع الاتفاقيات الجماعية لصالح الاتفاقيات الثنائية وهو ما قد يخدم قطاعات محددة لدى الاقتصادات النامية.
- في مجال الهجرة؛ حيث من المتوقع أن تخضع الهجرة لمزيد من المحددات من حيث تخفيض حجم الهجرة المسموح به، ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات مختلفة بتوفر العمالة، مثل قطاعات الزراعة، التعمير والصحة، وهي قطاعات تعتمد على العمالة المهاجرة، الأمر الذي من المتوقع معه أن يؤدي الى ارتفاع الأجور ويزيد من الضغوطات التضخمية على هذه القطاعات. كما أن ارتفاع الرواتب والأجور سيؤدي الى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وبالمقابل سيؤدي أيضاً لزيادة التكاليف لدى هذه القطاعات وبالمحصلة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يرتب تحديات جديدة على الاحتياطي الفيدرالي في الوصول الى أهدافه بالتوازن بين تحقيق النمو ومستوى التضخم المستهدف والمأمول. كما أن حصول إجلاء لعدد كبير من المهاجرين غير القانونيين قد يحدث عدم استقرار اجتماعيا واقتصاديا ويؤثر على مستوى العرض للعمالة.
- في مجال التوجهات الرقابية؛ حيث من المتوقع تخفيض مستوى المتطلبات الرقابية في العديد من المجالات، أهمها مجالا الطاقة والقطاع المالي لتشجيع المستثمر المحلي، ففي مجال الطاقة، من المتوقع أن يدعم إنتاج النفط الأحفوري من خلال تخفيض كلفة المتطلبات الرقابية وتسريع الموافقات على المشاريع الخاصة بها وبما يسهم باستقلالية الدولة في مجال الطاقة، كل ذلك قد يؤثر على حصول تذبذب بأسعار الطاقة عالمياً. أما في القطاع المالي، فمن المتوقع تخفيض المتطلبات الرقابة financial deregulation للتشجيع على مزيد من الإقراض وسهولة الوصول الى رأس المال، وخصوصاً المؤسسات المتوسطة والصغيرة. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات ستعني مزيدا من التوسع في الأعمال، إلا أنها من المتوقع أن تزيد من مستوى المخاطر التي قد تحيط بالمؤسسات المالية من حيث زيادة الرفع المالي لديها، وهو ما يعني أيضاً احتمال حصول انخفاض مستوى المتانة المالية والمرونة التشغيلية لديها، وبالتالي الوصول لحالة من عدم الاستقرار المالي في حال حدوث تراجع اقتصادي.
- بالمحصلة، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام تحديات كبيرة لتحقيق أهدافه بزيادة التوظيف والإبقاء على استقرار الأسعار؛ حيث إن السياسات المالية المتوقعة وزيادة التعرفة الجمركية وسياسات الهجرة للعمالة غير القانونية ستؤدي الى ضغوطات تضخمية تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي بالسيطرة على هذه الضغوطات. إن السياسة التوسعية لإدارة ترامب وارتفاع التضخم للأسباب المذكورة قد يجعلان الاحتياطي الفيدرالي يقوم باتخاذ مواقف أكثر تشدداً ويراجع سياساته التيسيرية بوقت أسرع من المتوقع للسيطرة على هذه التوقعات بالتضخم، ومن الجدير بالذكر أنه من الواضح أن المستثمرين قد بدأوا بتوقع هذه السياسات ونتائجها نظراً لانعكاس ذلك من خلال الارتفاع الحاصل على العوائد طويلة الأجل.
- فيما يخص الدول النامية المصدرة للنفط، فإن السياسات التي يتبعها ترامب ستؤدي الى نتائج مختلطة؛ حيث من المتوقع زيادة الإنتاج الأميركي من النفط الأحفوري، وبالتالي سيشكل ضغطا على أسعار النفط، إلا أن دعمه لهذه الصناعة بشكل عام سيرفع الطلب على النفط وبما يعطي منافع للمصدرين، على الرغم من التذبذب الذي قد يحصل لأسعار النفط في الأسواق.
- زيادة قوة الدولار الأميركي ستضغط على الأسواق النامية، وتحديدا تلك المعتمدة على الديون بعملة الدولار، وبالمحصلة، فإن البلدان النامية التي تتميز بمتانة وضعها المالي وتستطيع أن تقيم علاقات تجارية متنوعة ستجد فرصا للعلاقات التجارية الثنائية ورفع التدفقات الاستثمارية ومجالات واسعة للتصدير، وعلى العكس من ذلك، فإن البلدان النامية المعتمدة في مجال التجارة على اقتصاد الولايات المتحدة، وكذلك الدول ذات المستوى المرتفع من المديونية الخارجية التي تتأثر سلبا بارتفاع أو عدم حصول الانخفاض المأمول بأسعار الفائدة، يمكن أن تواجه تحديات في التعامل مع دولار قوي وكذلك السياسات التجارية الجديدة. إن الأثر الكلي لأجندة ترامب على الدول النامية سيكون تفاعلاً معقداً للضغوطات المالية وكذلك الاحتمالات المتاحة للنمو، وذلك وفقاً لقدرة البلد على التأقلم مع إعادة تشكيل المشهد العالمي.

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