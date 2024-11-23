53 % من سياح المملكة عرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- شكل العرب ما نسبته 53.4 % من السياح الذين زاروا الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وأظهرت البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد"، أن أعداد الزوار العرب بلغت نحو 2.775 مليون زائر في العشرة الشهور الأولى من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار 5.191 مليون في الفترة نفسها.
وسجلت أعداد الزوار الدوليين في الشهور العشرة الأولى، تراجعا بنسبة بلغت 6.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت نحو 5.559 مليون سائح.
وجاء الأردنيون المقيمون في الخارج "المغتربون"، في المرتبة الثانية من ناحية أعداد الزوار الدوليين، إذ شكلت نسبتهم 28.6 % من إجمالي زوار المملكة الدوليين.
وسجل عدد المغتربين نحو 1.489 زائر دولي، في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
وشكلت نسبة مساهمة زوار الأردن من الدول الأوروبية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 10.9 % من إجمالي الزوار.
وبلغ عدد الزوار من مختلف الدول الأوروبية في الشهور العشرة الأولى، نحو 570.5 ألف زائر.
وبلغت نسبة مساهمة الدول الآسيوية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، نحو 3.2 % من إجمالي زوار المملكة. ووصل عدد زوار المملكة من مختلف الدول الآسيوية نحو 168.3 ألف.
وشكلت الجنسية الأميركية من إجمالي عداد زوار المملكة ما نسبته 2.8 %.
وبلغ عدد زوار المملكة من الدول الأميركية خلال الشهور العشرة الماضية، نحو 146.7 ألف زائر.
وسجلت نسبة زوار المملكة من الدول الأفريقية خلال الشهور العشرة الماضية، نحو 0.75 %.
وبلغ عدد زوار المملكة من مختلف الدول الأفريقية نحو 38.7 ألف زائر في الشهور العشرة الأولى.
وأظهرت البيانات أن أعداد زوار المملكة الدوليين من سياح المبيت، بلغت نحو 4.439 مليون سائح مسجلة بنسبة انخفاض بلغت 4.6 %، خلال الشهور العشرة الأولى، مقارنة مع 4.657 مليون خلال الفترة نسفها من العام الماضي.
وبلغ مقدار تراجع أعداد سياح المبيت في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، نحو 218 ألف سائح.
وجاء في البيانات أن نسبة انخفاض السياح الدوليين من زوار اليوم الواحد بلغت نحو 16.6 %، إذ بلغت أعدادهم قرابة 752.1 ألف سائح مقارنة بـ 902.7 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل مقدار تراجع أعداد زوار اليوم الواحد نحو 150.6 ألف سائح.
ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة العام الماضي، بلغت نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم من سياح المبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح، ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).
MENAFN23112024000072011014ID1108917316